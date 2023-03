Marcos Bazán, uno de los dos acusados por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017 en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, declaró hoy que es "inocente" y que le "armaron" una causa que le arruinó la vida, debido a que estuvo cinco años preso luego de ser condenado a prisión perpetua en 2020, fallo que fue anulado al año siguiente, informaron fuentes judiciales.

El hombre dio su versión de los hechos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo.

Fuentes judiciales informaron a Télam que Bazán (39), juzgado junto a Marcelo Sergio Villalba (46), declaró durante unas dos horas y negó su participación en el asesinato de Anahí.

El abogado Manuel Garrido, director de la ONG de Innocence Project Argentina y representante del acusado, aseguró a Télam que su defendido contó todo lo que padeció a partir del inicio de la causa en la que "siempre estuvo dispuesto para cooperar".

"Dijo que al momento de la desaparición él estaba trabajando y que la Policía lo apretó para que incriminara a sus amigos que nada tenían que ver a cambio de ser liberado", afirmó el letrado.

Además, Bazán dijo que en la cárcel mantuvo un cruce con Villalba, a quien le exigió que contara la verdad porque él no tenía nada que ver con el crimen y hasta llegó a golpearlo por "impotencia".

Según sus dichos, el acusado indicó que "siempre fue con la verdad porque pensó que de esa manera lo iban a largar en quince minutos", en tanto que criticó al adiestrador de perros Diego Tula por haber direccionado una pericia en su contra.

"Mi imagen salió en todos lados, me acusaron de asesino y me destrozaron, pensé que en libertad iba a volver a la normalidad pero no puedo porque sigo siendo señalado. Es muy tremendo lo que le pasó a la madre (de Anahí) pero también lo que me pasó a mí", expresó Bazán ante el TOC 7.

En tanto, los jueces pasaron a un cuarto intermedio para el próximo miércoles con los alegatos de la fiscal Marisa Monti y del abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de Silvia Pérez Vilor, madre de la víctima, junto a su colega Fernando Herrera.

Bazán y Villalba llegaron al juicio acusados como coautores del femicidio, por lo que en caso de ser hallados culpables recibirán una pena de prisión perpetua.

"A mí me gustaría que hablen porque yo estoy segura que seis días de secuestro, violación y torturas no fueron hechas solo por dos personas, que digan los nombres de todos los que participaron", dijo a Télam la madre de la víctima, constituida como particular damnificado, en la previa del debate.

Anahí (16) fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Por el femicidio, Bazán fue condenado a la pena máxima en junio de 2020 pero en diciembre de 2021 la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó realizar un nuevo juicio oral junto con Villalba, quien en esa ocasión dejó de ser juzgado en la segunda audiencia porque se concluyó que era un "psicótico" que no estaba en condiciones de estar en el debate y actualmente está detenido.

Los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana anularon la sentencia del TOC 7 que había considerado a Bazán culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio), y como "partícipe necesario" de un "abuso sexual agravado por acceso carnal".

Luego del fallo de Casación, su defensa solicitó la excarcelación del imputado ya que el nuevo juicio oral no iba a realizarse en la brevedad y, además, afirmó que no existían riesgos procesales por parte del acusado, que tiene domicilio fijo y no cuenta con otros antecedentes penales.

No obstante, en julio de 2022 el TOC 7, por mayoría, había rechazado una morigeración de la prisión preventiva, por lo que insistió en la instancia superior que fue convalidada en octubre del año pasado. (Télam)