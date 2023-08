Vecinos del partido bonaerense de Lanús se manifestaron esta noche frente a la sede del municipio en reclamo de mayor seguridad, luego del crimen de Morena, la nena de 11 años que murió esta mañana al ser arrastrada por “motochorros” que intentaron robarle la mochila cuando iba a la escuela.

La convocatoria comenzó alrededor de las 19 y una hora después continuaba el corte de avenida Hipólito Yrigoyen al 3800, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Los manifestantes, algunos de los cuales portaban carteles con la leyenda “Justicia x Morena”, gritaban por “seguridad” mientras aplaudían.

“Lanús, capital de la inseguridad”, rezaba un pasacalle que sostenían entre varios vecinos.

Una de las manifestantes dijo al canal de noticias C5N que le pareció “terrible” el crimen de Morena, ya que tiene “un hijo de 10 años y va a una escuela pública”.

“Los chicos no pueden salir a la calle, el barrio es de terror. Vas a la plaza, te sacan las zapatillas, no podés tomarte un colectivo, tenés que ir sin el celular, la verdad, terrible. Lanús es tierra de nadie, es una vergüenza, acá el municipio se tiene que hacer cargo, el intendente (Néstor Grindetti) que no está, también”, concluyó la mujer.

En ese marco, cuatro policías que se desplazaban en dos motocicletas pasaron por el lugar en donde se realizaba la marcha y fueron insultados por los vecinos. (Télam)