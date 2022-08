A casi dos meses del femicidio de Agustina Fernández, la joven estudiante de Medicina asesinada en Cipolletti, familiares, amigos y vecinos de la víctima marcharon hoy tanto en esa ciudad rionegrina como en la capital pampeana, en reclamo de justicia en un caso que hasta el momento no tiene detenidos.

Las dos movilizaciones se realizaron en simultáneo a partir de las 17 y la de La Pampa estuvo encabezada por los padres de Agustina, quien era oriunda de Santa Rosa y hoy cumpliría 20 años.

Mientras que en Cipolletti, la concentración se llevó a cabo en la Plaza San Martín, con la presencia de una gran cantidad de personas.

"Cipolletti es el lugar donde ella murió y no tenemos respuesta de la justicia. Hay alguien suelto que la mató sin ninguna razón. Más allá del ajetreo del día a día tenemos que parar y decir quién será la próxima", dijo a la prensa, desde la capital pampeana, Silvana Capello, madre de la víctima.

"Yo todos los días me levanto para recibir un llamado y que me digan que ya lo tenemos. Yo quisiera recibir ese regalo de la Justicia y no lo tenemos. Constantemente tenemos Zoom con los abogados, les escribo, están atentos a la información que necesito, pero los avances los desconocemos", aseguró la mujer.

Frente al vacío judicial, Silvana reconoció el abrazo de la comunidad: "Estoy muy agradecida con la gente que me sostuvo la mano, pero con la Justicia no puedo, me tiemblan las piernas."

Respecto a las investigaciones, la mujer afirmó que saben que "se está trabajando", aunque aseguró que "paciencia y la ansiedad" los "carcome".

El femicidio de Agustina ocurrió el 2 de julio pasado, en un complejo de departamentos de la calle Confluencia al 1300, en Cipolletti, donde la joven cursaba sus estudios de Medicina en la Universidad Nacional de Comahue (UNCo).

Se cree que fue sorprendida por al menos un delincuente que ingresó a robar y que la atacó golpes, tras lo cual, se apropió de algunos objetos de valor y huyó.

Debido a los golpes sufridos, la joven fue trasladada al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde permaneció internada unos días hasta que finalmente murió.

En tanto, la Justicia de Río Negro había difundido un identikit elaborado por los investigadores y la Policía Federal, basándose en los testimonios que se habían recolectado.

Por otra parte, el gobierno de Río Negro ofreció 1.000.000 de pesos de recompensa para las personas que aporten datos sobre el paradero del sospechoso del asesinato. (Télam)