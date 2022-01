Familiares y amigos de Luciano Olivera, el adolescente de 16 años asesinado en Miramar y por cuyo crimen está detenido un efectivo de la Policía bonaerense, marcharán mañana, al cumplirse un mes del hecho, en forma "pacífica" y para pedir "justicia" en esa localidad balnearia.

Gregorio Dalbón, abogado de la familia de la víctima, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que la movilización será el lunes 10 de enero a las 20, en avenida 26 y 21, y que la única oradora de la movilización será la madre de Luciano, Judit Aristegui.

Con el hashtag "#JusticiaParaLuciano", el letrado indicó que "Judit la mamá, familiares y amigos harán una marcha pacífica pidiendo justicia al cumplirse un mes del asesinato de Luciano Olivera. Si podes súmate!"

Por el crimen de Luciano, el martes pasado fue procesado con prisión preventiva el policía Maximiliano Abel González (25), a quien el juez de Garantías 2 de Mar del Plata, Saúl Errandonea, le imputó el delito de "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido por miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de armas de fuego y con alevosía".

"Ha quedado corroborado que el funcionario policial González allí presente accionó su arma reglamentaria y efectuó un disparo de arma de fuego que impactó en la humanidad de Luciano Olivera, quien falleció en el escenario de los hechos", sostuvo el magistrado en su fallo de 23 páginas al que accedió Télam.

El juez tuvo en cuenta una serie de pruebas, como declaraciones testimoniales, las modulaciones de los móviles policiales que intervinieron en el procedimiento, las imágenes de las cámaras de seguridad, la inspección ocular en el lugar del hecho y un peritaje balístico que descarta que se haya tratado de un disparo accidental.

De acuerdo a los peritos, al momento del examen, el arma "presentaba signos de disparos en el interior del cañón y zona de recámara" y que la misma "posee un funcionamiento normal en todos sus mecanismos, en particular los seguros que presenta, tanto el manual, denominado decocker y el automático consistente en seguro de aguja percutora, no registrándose disparo de manera accidental o no deseado durante las pruebas practicadas".

De esta manera, el magistrado que interviene durante la feria judicial de enero hizo lugar al requerimiento efectuado por la fiscal de la causa, Ana María Caro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Miramar.

A partir del fallo del juez, el imputado González seguirá alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y en función del delito que pesa sobre él podría ser condenado a prisión perpetua en un futuro juicio oral.

Para la fiscal Caro está acreditado a través de las pruebas obtenidas en la investigación que González asesinó de un disparo a Luciano (16), en la madrugada del viernes 10 de diciembre último.

"Personal policial perteneciente al Comando de Patrullas de Miramar se encontraba realizando tareas de prevención de delitos en la vía pública y fue convocado por radio llamada porque habría música alta en el anfiteatro de la plaza céntrica delimitada por calles 21, 24, 23 y 26 de Miramar", relató en su pedido de prisión preventiva.

Caro señaló que un móvil policial comenzó el seguimiento de una moto marca Yamaha YBR 125, conducida por el adolescente, hasta la intersección de avenida 9 entre calles 34 y 32, de Miramar.

Allí, "Luciano Olivera se encuentra de frente con otro móvil policial siendo una pick up Toyota Hilux, que se incorporó a la interceptación" de la víctima.

El patrullero frenó "bruscamente sobre la avenida 9 en dirección al mar, al observar al joven en el motovehículo sobre la Avenida 9 en sentido contrario y en dirección hacia Av. 40, descendiendo tres efectivos policiales en el lugar y quedando una cuarta efectivo dentro del móvil, quienes habrían dado la voz de alto".

Según la fiscalía, "el oficial de Policía Maximiliano Abel González, quien había descendido del lado izquierdo trasero del aludido móvil policial, y actuando sobre seguro, con claras intenciones de darle muerte -toda vez que el joven Olivera no poseía elemento alguno que pudiera poner en riesgo inminente la vida del personal policial actuante ni de terceros-, extrajo su arma reglamentaria pistola marca Bersa calibre 9 milímetros -que contaba con 14 municiones-".

De acuerdo a la instrucción, el acusado efectuó un disparo "en forma sorpresiva contra la humanidad de Luciano Olivera", quien no pudo conocer su "acción intempestiva a los fines de ponerse a resguardo, pues conducía el motovehículo y el mismo se encontraba aún en movimiento a una distancia mayor a un metro, desde donde se encontraba González y los demás efectivos".

"Continuando su derrotero el motovehículo por la inercia en línea recta unos metros más embistiendo al Oficial González, ya sin voluntad por parte del joven Olivera quien había recibido el disparo impactando el mismo en la zona toraco-abdominal, con orificio de entrada y salida, atravesando órganos vitales", añadió la fiscal.

Por su parte, el acusado González se negó a declarar las dos veces que fue indagado por la fiscal de la causa.

Mientras que en el marco del mismo expediente fueron detenidos la semana pasada los policías Nelson Armando Albornoz, Rocío Mastrángelo y Kevin Guerricagoitia, quienes acompañaban al presunto autor material en el patrullero, y que fueron acusados del delito de "encubrimiento doblemente agravado". (Télam)