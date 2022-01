La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su "acompañamiento y solidaridad" con el fiscal rosarino Matías Edery por las amenazas que recibió durante una audiencia pública por parte de la viuda de Claudio "Pájaro" Cantero, el exlíder de la narcobanda "Los Monos", asesinado en 2013.

Esta asociación viene expresando públicamente desde 2014 "su honda preocupación ante las reiteradas amenazas, hechos de violencia y atentados sufridos por distintos magistrados y funcionarios de la Justicia federal y provincial", expresó la entidad.

También manifestó su respaldo a funcionarios "de los respectivos Ministerios Públicos, en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, directamente vinculados con su actividad en la investigación y juzgamiento del crimen organizado".

Por esa razón, la asociación exhortó a las autoridades administrativas, políticas y de seguridad "a adoptar todas las medidas indispensables de prevención para salvaguardar la integridad física, personal y familiar de los integrantes de los Ministerios Públicos y del Poder Judicial" y

"de las fuerzas que los auxilian, que se encuentran expuestos a acciones delictuosas reiteradas".

Por otra parte, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y su Facultad de Derecho también expresaron su "apoyo y solidaridad" a Edery, el fiscal de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada amenazado por Lorena Verdún, la viuda del "Pájaro" Cantero.

"Hechos como el expuesto merecen el más contundente rechazo, habida cuenta de que pretenden condicionar la vigencia del Estado de derecho y el sano funcionamiento de las instituciones públicas", señaló la UNR en un comunicado

El sábado último, Verdún fue imputada junto a su hijo de 18 años, Uriel Luciano Cantero, por la tenencia ilegal de armas de fuego.

En el marco de esa audiencia, la mujer pidió que dejen de "agarrársela" con su familia y le advirtió al fiscal Edery que "esto no va a quedar así".

Acto seguido, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dijo que interpretaba eso "como una amenaza".

Ayer por la mañana, en una conferencia de prensa, Edery, quien desde hace tres años vive con custodia y ahora el gobierno santafesino le asignó más protección, dijo que "viniendo de quien viene (la amenaza), es para preocuparse".

"No es una cuestión que cause temor, porque si estas cuestiones nos causan temor no podríamos llevar adelante nuestro trabajo", agregó.

El fiscal recordó además al arco político y judicial santafesino que "la investigación del crimen organizado es fundamental para solucionar la situación de violencia en la ciudad".

"Cuando digo crimen organizado no me refiero solamente a las bandas, sino a todo el arco político y estatal que les permiten su funcionamiento y la parte económica que les permite su financiación", añadió. (Télam)