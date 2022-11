El abogado que representa como querellante al padre de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en la capital pampeana, dijo hoy que espera que la madre de la víctima y su pareja sean condenadas a prisión perpetua y consideró que se trató de un homicidio agravado, entre otras cosas, por odio de género.

"La perpetua requiere de un agravante. Entendemos que puede haber un fallo novedoso respecto del homicidio por odio de género", dijo esta mañana a la prensa el abogado de Cristian Dupuy, Manuel Aguerrido.

En la puerta de los tribunales de santa Rosa, donde se inicia hoy el juicio a la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti; y a su pareja, Abigail Páez, el letrado adelantó que hoy declarará como testigo el papá del niño y que pidió que las acusadas no estén en ese momento presentes en la sala.

"Él tiene momentos, está conmovido por la situación procesal que debe atravesar hoy", agregó el abogado querellante, quien explicó que Cristian contará cómo conoció a la mamá de Lucio y cómo se relacionaba con el niño.

MIRÁ TAMBIÉN Comienza el juicio por el crimen del niño Lucio Dupuy en La Pampa

"Ellos (por el padre y los abuelos) nunca advirtieron que Lucio podía estar pasando por esto. Nosotros tenemos la explicación de por qué Lucio no hablaba, no es precisamente porque no le pasaba nada", expresó Aguerrido, quien agregó que el hecho "ocurre en absoluta privacidad".

Tras manifestar que la expectativa que tienen es que las acusadas sean condenadas "a prisión perpetua", el abogado dijo que " hay que investigar también a los responsables del área de salud" que no notificaron a las autoridades sobre los traumas previos por los que había sido atendido el niño.

El letrado dijo que cree que Lucio era agredido desde "por lo menos fines de 2020" y que existen comunicaciones "claritas" entre ambas acusadas, en una de las cuales se escucha a una decir "Lucio ya sabe que tiene que decir que se cayó de un árbol".

Consultado sobre los dichos del forense que vio el cuerpo del niño y dijo que en sus 30 años de profesión nunca había visto algo así, Aguerrido se quebró y dijo "sí, es así".

MIRÁ TAMBIÉN Dos policías bonaerenses fueron detenidos por un secuestro extorsivo en Ciudad

(Télam)