Cristian Verón, padre de Lucas, el joven que en su cumpleaños fue asesinado durante una persecución en la localidad de González Catán, en julio de 2020, declaró esta tarde como testigo en el juicio y aseguró que al llegar al hospital ya sabían "que había sido la Policía" la responsable de balear a su hijo, a quien definió como "un chico sano de la casa, que trabajaba y estudiaba", y que "jamás pisó ni la vereda de una comisaría".

“Lucas era un chico sano de la casa que trabajaba y estudiaba. Anhelaba llegar a los 18 años para cumplir sus proyectos de vida”, relató el padre de la víctima ante el jurado popular.

En cuanto al día del hecho, el hombre contó que alrededor de la 1.30 del 10 de julio de 2020 escucharon detonaciones y que luego un joven entró corriendo a la casa para avisar que a “Japo”, como le decían a su hijo, se lo había llevado “la Policía”.

Al salir a la calle, el hombre contó que pasó “por al lado del cuerpo” de Lucas pero no lo vio, hasta que el hermano lo encuentra “y lo saca de una zanja”, ubicada a unos 50 metros de su vivienda.

“Corrimos a buscar un auto, sale la familia de otro amigo con el auto, lo cargamos (a Lucas) y salimos al hospital. Cuando subimos sobre el asfalto, a las dos cuadras viene un patrullero y les pido abrir camino, que llevo un herido de bala y no nos dieron bolilla. En el hospital llegamos a la guardia, lo ingresan a una sala y diez minutos después una doctora me dice que ya no había nada más para hacer y que entremos a despedirnos. Ya sabíamos en ese momento que había sido la Policía”, señaló Cristian.

Es que un vecino le dijo a su esposa que el autor de los disparos había sido “Ezequiel” (Benítez), a quien no conocían.

“Cuando volví a mi casa fue un loquero, mi familia destrozada. De festejar su cumpleaños a tenerlo en una morgue. Lucas era un chico que todo el mundo quería, bondadoso y solidario con todo el mundo”, expresó el padre del joven.

Posteriormente se exhibió en una pantalla una foto de la esquina de su casa, donde se advierte la frenada del patrullero, a lo que el hombre señaló el lugar donde cayó la moto en que la iba su hijo junto a su amigo, y contó que “estuvo como quince días la frenada marcada en la tierra”.

Por último, Cristian señaló: “Lucas tenía el hábito de trabajo, estudio, la familia y los amigos. Lucas no tenía antecedentes, le tenía un respeto absoluto a la Policía, jamás pisó ni la vereda de una comisaría”. (Télam)