La familia Urcera volvió a quedar en el centro de la controversia, a partir de un acontecimiento que sacudió al mundo del automovilismo argentino. Se trata de un incidente que involucró al piloto Leonel Pernía, cuyo vehículo fue objeto de un ataque a balazos, un episodio que impactó a la familia deportiva. El "Tanito" Pernía denunció que en el autódromo de Viedma a mediados de este mes fue víctima de un atentado cuando disputaba la competencia en la que se coronó campeón por segunda vez en la Clase 3 de Turismo Nacional. Dijo que en la revisión técnica se corroboró que había dos impactos de bala en su Ford Focus. Las versiones apuntaron a un conflicto con José Manuel Urcera, marido de la modelo Nicole Neumann

La familia Urcera, conocida por su estilo de vida y sus conexiones con el sector petrolero, ha estado en el ojo público últimamente no solo por sus lujos sino también por su implicación en sucesos polémicos. El más reciente involucra a José Manuel Urcera en un altercado físico, lo que ha levantado más sospechas sobre la naturaleza de las actividades de la familia. El presunto incidente con Pernía se produjo en plena definición del campeonato de TN. El piloto descubrió que su vehículo había sido baleado, un hecho que generó conmoción y repudio en el ambiente del automovilismo. Un posteo en la red social X del periodista Sebastián Dumont encendió las luces: "Las mafias llegan también al automovilismo

Le balearon el auto a Leonel Pernía, y fuentes muy cercanas al episodio le apuntarían al resultado de una discusión con José Manuel Urcera, el marido de Nicole Neumann, donde habría habido injerencia de su padre, Claudio, empresario petrolero en Neuquén y Río Negro. Acaba de salir comunicado -lavado- de la categoría Turismo Nacional". La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) expresó su preocupación y se ha comprometido a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Este suceso pone en perspectiva la creciente preocupación por la seguridad y la integridad en el deporte automovilístico. La gravedad del ataque a Pernía no solo plantea interrogantes sobre las rivalidades dentro del circuito, sino que también destaca la urgente necesidad de abordar los episodios de violencia que se registran en los autódromos. El sábado pasado, en Córdoba, donde el "Tanito" Pernía compitió junto al TC 2000, categoría en la que también se consagró campeón este año, convocó a la prensa y comentó lo que había sucedido días atrás en Viedma. "Convoque a esta conferencia debido a los hechos que son de público conocimiento y que informó la categoría Turismo Nacional

Hechos que pasaron el fin de semana de definición de campeonato en Viedma, los cuales después de la carrera se encontró en la técnica lo que parecía un disparo de bala, por lo que el equipo efectuó la denuncia no bien el equipo llegó a Pergamino y se constató mediante un perito que no solo había un disparo, sino que eran dos, de los cuales uno todavía tiene la bala incrustada en alguna parte del radiador", dijo el piloto oriundo de la ciudad bonaerense de Tandil. "Bueno, tampoco quiero ahondar en detalles porque sería imprudente de mi parte", agregó durante la rueda de prensa en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. "Obviamente que como piloto y persona esto me tiene muy shockeado porque amo este deporte y porque siento que tiene una pureza como tiene que ser y duele que haya pasado, pero somo todos parte de esto". Finalmente, expresó: "Lo único que pido de ahora en adelante es que dejemos actuar a la Justicia, que se llegue a la verdad de esto por el bien de todos. Que se haga justicia". DEP/EFR/AMR NA