Ni bien salieron de Tribunales el Servicio Penitenciario Bonaerense, a los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en el 2020 se los trasladó en un fuerte operativo a la Unidad Penal de La Plata, pero no será el lugar definitivo donde queden detenidos. Tras las condenas dictadas, de cinco a prisión perpetua y otros tres a 15 años, el Servicio Penitenciario Bonaerense los trasladó desde el penal de Dolores ubicado en el centro de la Ciudad al penal de Melchor Romero. Éste lugar es donde estuvieron tres años detenidos en prisión preventiva hasta el comienzo del juicio. Es que durante enero estuvieron detenidos en la Unidad Penal de Dolores para poder estar cerca de donde se desarrolló el juicio. No obstante, Melchor Romero en La Plata no será el lugar definitivo de detención por las diferentes penas impuestas y también se debe evaluar la proximidad de los condenados con sus familias. Por eso, en las próximas semanas se evaluará en el interior del Servicio Penitenciario Bonaerense a qué penales serán derivados y es probable que sean divididos, pues por un lado aquellos que recibieron una pena de perpetua y por otro grupo los que les impusieron 15 años. SOF/SPC NA