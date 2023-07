El Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cometido en la ciudad chaqueña de Resistencia y por la que están detenidas siete personas, entre ellas su marido y sus suegros, analizaba hoy la posibilidad de detener a un octavo sospechoso, que trabaja en una escuela y un centro de salud del Barrio Emerenciano.

"Es una persona que ya declaró que en su momento analizamos esta posibilidad, se sigue analizando y para eso se van a tomar unas medidas de prueba para poder tomar una determinación tan importante como es imputar a una persona", dijo este mediodía el fiscal Jorge Gómez en una conferencia junto a su colega Jorge Cáceres Olivera en la puerta de la sede judicial de la calle 9 de Julio 236.

No obstante, el fiscal dijo que la posible detención de un octavo sospechoso lo estuvieron "evaluando recién" y "se van a tomar determinadas medidas" que aún no difundió porque el EFE hizo "un compromiso con Gloria (Romero, madre de la víctima)" para "que todas las medidas que salgan no solamente van a salir con las notificaciones judiciales" sino que se van a hacer "conocer a ella".

Si bien no dieron a conocer su identidad, fuentes con acceso al expediente aseguraron a Télam que se trata de Gerardo José Flores, alias "Laucha", un hombre que trabaja en la escuela y el centro de salud del Barrio Emerenciano, quien ya declaró en la causa y su testimonio fue incorporado en el auto de prisión preventiva.

MIRÁ TAMBIÉN Balean a dos hermanos en un aparente ataque vinculado a la venta de drogas

En su declaración ante los fiscales como testigo, "Laucha" Flores se manifestó ajeno al femicidio de Cecilia, que no tiene ningún tipo de relación ni con Emerenciano Sena ni con Marcela Acuña y que a César Sena lo conoce "de vista" pero que "nunca tuvo trato con él".

También dijo que no conoce a los otros dos imputados en el caso como "encubridores" del crimen, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.

Por otra parte, Cáceres Olivera afirmó que personal de Investigaciones Complejas y Cibercrimen continúa "haciendo todos los entrecruzamientos de llamadas, mensajes, redes sociales para incorporar los elementos de prueba que sean de interés" en el expediente.

"Hay que acordarse que tenemos doce dispositivos electrónicos secuestrados, tres neetbooks, tablets, CPU, son varios efectos de gran capacidad de memoria lo cual lleva su tiempo por eso pedimos paciencia", expresó a la prensa.

MIRÁ TAMBIÉN El abogado de César puso en duda la muerte de Cecilia y pidió que su defendido vea a su madre

Además, Cáceres Olivera resaltó: "La mayoría de los elementos probatorios que nosotros tenemos incorporados y los indicios que tenemos son suficientes para determinar que tenemos una persona muerta, queda confirmar fehacientemente que sean los restos de Cecilia".

"Nosotros tenemos varios indicios que indican que la persona y los restos hallados es de Cecilia, obviamente queda confirmar, por eso se realizó la pericia de ADN que se está realizando en Córdoba por el Centro de Antropología Forense, así que estamos a la espera de obtener los resultados fehacientes, pero es la teoría que nosotros manejamos", sostuvo. (Télam)