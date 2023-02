Los cuerpos calcinados dentro de una camioneta Citroën Berlingo el pasado 11 de diciembre en la localidad bonaerense de Guernica finalmente son de los mecánicos Diego Segura y Silvio Vitullo, confirmó la familia. En ese sentido, Sol Segura, hermana de Diego, explicó que "el jueves pasado" fueron citados de la Fiscalía de Rafael Calzada para darles la noticia, luego de los exámenes de ADN a los que fueron sometidos ella, su papá y su mamá para cotejarlos con los restos encontrados dentro del rodado. "Lamentable y tristemente nos dieron los resultados y nos dijeron que los cuerpos calcinados eran de mi hermano Diego y de Silvio Vitullo. No sabemos por qué les hicieron. Ahora están investigando los fiscales. Agradezco a la Fiscalía, porque nos atendieron muy bien y no contuvieron en este difícil momento", precisó Sol en declaraciones al programa "Tardes Policiales" por XLFM Radio. La mujer detalló que "esto es muy reciente" y reveló que su mamá "está negada porque al no tener el cuerpo de Diego cree que no es él, pero hay un estudio hecho que dio positivo". "El jueves fuimos con mi papá, mis hermanas y mi cuñada y nos dieron la noticia lamentable. Es horrible lo que pasó porque nadie merece morir de esa manera. Confío en la justicia de Dios y en la terrenal y se va a descubrir a los responsables", afirmó. Asimismo, indicó que ella "tenía la esperanza de que no fueran ellos, pero por cómo se dio todo empezaba a creer que eran ellos". "Igual te aferrás a la esperanza hasta que no te dicen que son Diego y Silvio. Mi papá tiene problemas de salud y se la bancó bastante bien", agregó. Respecto a la posibilidad de que los mecánicos recibieran amenazas por alguna cuestión, Sol Segura descartó esa chance, porque él "hablaba muy normal, estaba tranquilo", incluso la última vez que lo vio. "Mi cuñada también me dijo que lo veía bien, sin problemas

Ellos se fueron a trabajar el 10 de diciembre y el 11 apareció la camioneta prendida fuego. Los fiscales están investigando a fondo", precisó. Por último, reveló que su cuñada "iba a contarle como pudiera lo ocurrido con su papá a los dos hijos más grandes", ya que tienen tres chicos de 9, 7 y 5 años. "No sé si ya les contó a los chicos. No quiero molestarla mucho, porque entiendo el momento que atraviesa. Por ejemplo mi mamá y mi hermana están re negadas cono todo esto", concluyó. Vitullo y Segura fueron vistos por última vez el sábado 10 de diciembre cuando salieron a trabajar por la mañana para dirigirse al taller mecánico de la calle Kellertas al 1400, en Longchamps. La mujer de Diego estaba organizando una fiesta sorpresa para su marido y quiso llamar a Vitullo alrededor de las 13:00, pero el celular estaba apagado

Se preocupó aún más cuando pasaron las horas y Segura, que no tiene teléfono, no regresó a la casa. GAM NA