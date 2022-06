Tras el crimen de Guillermo Jara, el camionero que murió luego de ser perseguido y atacado a piedrazos cuando intentó eludir un piquete de transportistas cerca de la ciudad bonaerense de Daireaux, su hermano Miguel dijo que "lo que lo mató fue, sin lugar a dudas, el piedrazo en la cabeza". En diálogo con Ari Paluch en El Exprimidor (AM 550), Miguel aseguró: "Ellos (los camioneros) tenían problemas, pero venían a cargar a Capital para conseguir gasoil. Si no tenían gasoil no salían". "Para mí le dijeron del piquete que espere una hora y, cuando fue a reclamar, él decidió pasar, pero eso no justifica que hayan salido con tres vehículos a cazarlo", explicó el hombre y aseguró que "lo que lo mató fue, sin lugar a dudas, el piedrazo en la cabeza". Por otra parte, Miguel consideró que la respuesta ante el intento de su hermano de evadir el piquete estaba organizada de antemano y lo expresó así: "Esto estaba organizado. Todos los que osaron pasar los persiguieron con el mismo modus operandi. Vieron el rifle de aire comprimido y entonces inventaron esta coartada estúpida que se los mostró". Con la voz cortada, pidió públicamente que "si un camionero ha pasado y le han hecho algo, que lo denuncie", y reflexionó: "Tenemos que cambiar como sociedad. No puede ser que pasen estas cosas. Tenemos que mejorar". Y sostuvo: "La pasión de mi hermano era manejar el camión. El sueño de él era tener una empresa de transporte algún día". En tanto, el fiscal Fabio Arcomano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, aseguró tras comprobar con las pericias realizadas en el lugar del ataque, que "la piedra le pegó en la sien de Guillermo, en el hueso frontoparietal derecho, que le ocasionó la muerte instantánea". "El piedrazo fue equivalente a un misil", agregó y confirmó que la causa del fallecimiento fue por la herida que recibió en la sien provocada por una piedra "del tamaño de la palma de una mano". Según trascendió, Guillermo habría llegado a filmar algo del ataque

Hoy se espera contar con más detalles tras analizar el celular de la víctima. Al momento, hay tres detenidos, Darío Javier Martín (46), Fabián Paredes (44) y Federico Javier Fernández (34), todos camioneros y transportistas de la zona de Daireaux, quienes "participaron en la maniobra y en la acción que culminó con la muerte de Guillermo Jara", por lo que el hecho, "a criterio de la fiscalía, estaría esclarecido"

