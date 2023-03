Un hombre de 32 años fue detenido tras ser acusado de golpear a su ex pareja y, al ingresar su nombre en el sistema informático, la Policía descubrió que tenía dos pedidos de captura activa, uno de ellos por falsificar moneda extranjera. Según informó La Capital, en la mañana del martes, un llamado al 911 alertó a los efectivos de que en una casa de barrio Parque Camet un hombre discutía violentamente con su ex pareja, por lo cual, para prevenir un episodio de violencia de género, personal de la comisaría 15° fue hasta el lugar. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 21 años, quien les explicó que, momentos antes, había sido golpeada por su ex pareja hasta que los vecinos intercedieron para frenarlo y salvarla. De inmediato, los policías aprehendieron al hombre, quien se mostraba hostil y reticente a aportar cualquier tipo de información. Al ingresar su nombre en el sistema informático, verificaron que tenía dos pedidos de captura activa: una por el delito de "encubrimiento por receptación con ánimo de lucro" a pedido del Tribunal Federal N° 2 de San Martín y la otra por el delito de "falsificación de moneda extranjera", solicitada por el Tribunal Federal de Tandil. Desde la Fiscalía de Flagrancia imputaron al individuo por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género" y dispuso que fuera trasladado a la Unidad N° 28 del Servicio Penitenciario Federal para que responda por las causas anteriores por las que era buscado. SOC/KDV NA