Un comerciante fue asaltado por al menos dos delincuentes que ingresaron a su local de venta de artículos para mascotas haciéndose pasar por clientes, lo amenazaron y lo ataron para robarle, tras lo cual la víctima logró liberarse y salir a perseguirlos, aunque, tras una breve lucha, los ladrones escaparon, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho, parte del cual fue filmado por una cámara de seguridad, fue ayer al mediodía en un Pet Shop llamado "Rincón Animal", ubicado en calles Monte de Oca y San Pedro, de Castelar norte, adonde entraron dos delincuentes que inicialmente se hicieron pasar por clientes y luego amenazaron al propietario con un arma que aparentemente era de juguete.

Tras apoderarse de 15 mil pesos y algunos elementos, los asaltantes ataron al comerciante y escaparon.

Los voceros explicaron que la víctima logró instantes después liberarse y salió a perseguir a los ladrones, se abalanzó sobre uno y trató de inmovilizarlo, aunque el cómplice lo amenazó con el arma y logró así que que ambos escaparan,

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a cuatro jóvenes cuando circulaban en una camioneta robada en Villa Riachuelo

Esta mañana, el comerciante, llamado Facundo, contó a Telefé que uno de ellos era muy mayor y que le pegaron un culatazo en la cabeza para que entregue todas las pertenencias.

"En ese momento me pasaron muchas cosas por la cabeza. Lo que pasó es que entran dos personas a mi local para pedirme una bolsa de piedras sanitarias, los atiendo y una de ellas me dice que era un asalto", relató.

"Uno de ellos me dice 'dame toda la plata' y le entrego quince mil pesos que tenía, un reloj, una cadenita y mi teléfono. Me llevan a los empujones al baño, donde me atan con precintos y escapan. Ahí yo me desato porque tenía una mano sola atada y los salgo a correr por la calle. Al que agarro era mayor y me le tiro encima. pero el otro retrocede y me apunta con un arma y se van corriendo", agregó Facundo.

"Las armas creo que eran de juguete y uno le decía al otro 'tirale, tirale'", concluyó.

MIRÁ TAMBIÉN Muere un empresario argentino en España y se investiga si fue víctima de una golpiza durante un robo

La investigación del hecho se encuentra a cargo de personal de la comisaría séptima de Castelar y de la fiscalía de turno de Morón. (Télam)