Un joven de 19 años, imputado por atacar a botellazos a otro adolescente de su misma edad en un boliche del partido bonaerense de Hurlingham en noviembre del año pasado, fue liberado y la familia de la víctima reclama por la medida judicial a favor del acusado

Se trata de Santiago Martínez, quien estaba detenido por atacar a Nicolás García en el boliche Roca Bruja de Villa Tesei, y a quien le provocó la pérdida total de visión de su ojo izquierdo y una grave lesión en el pómulo. "A pesar de numerosos reclamos y presentaciones por parte de Nico García y su familia, para evitar la liberación de Santiago Martínez, hace algunas horas fue puesto en libertad y pasará el proceso que pesa sobre su persona, en su domicilio. Un lugar muy cercano a la residencia de Nico García y muy próximo al entorno de otras de sus víctimas", explicó la familia del joven agredido en un comunicado difundido en las últimas horas. Y agregó: "En una maniobra inexplicable, los jueces La Sala 1 de la Cámara de Garantías de Morón (Jueces Grau, Bellido y Cardoso), fallaron contra la letra expresa de la ley, liberándolo sin resolución firme, ni notificada a las partes. Dejaron en libertad a una persona extremadamente peligrosa, cuando incluso no había pulsera de localización para otorgarle, por lo que en el día de la fecha nadie sabe exactamente dónde está"

La familia expresa que está situación "no sólo preocupa a la víctima y su círculo más íntimo, sino a otras potenciales víctimas que la justicia NO pudo o NO quiso cuidar". El hecho ocurrió el 12 de noviembre del año pasado en el local bailable Roca Brujas, cuando Martínez le partió una botella de vidrio en la cara a García. Según el testimonio de la víctima, testigos del hecho y hasta los chats del agresor, el ataque se habría ocasionado por que el joven agredido estaba conversando con la ex novia de Martínez mientras bailaban. Tras el ataque, Martínez se escapó del lugar pero horas más tarde fue hasta la Fiscalía N°3 de Morón, junto con su abogado, y se puso a disposición de la Justicia. Martínez quedó detenido acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa y venganza transversal

GO/SPC NA