El fiscal del juicio en el que cuatro policías bonaerenses fueron declarados culpables por un jurado popular por haber provocado lo que se denominó la "Masacre de San Miguel del Monte" describió el veredicto como un "logro obtenido" y expresó que "las víctimas necesitaban este acto de reparación".

En declaraciones a Télam, Mariano Sibuet reveló que el juicio le requirió "gran tiempo de preparación", en el cual tuvo "mucha interacción" con las familias de las víctimas.

"Salió a la luz un hecho trágico. Las víctimas necesitaban este acto de reparación. Me hubiera gustado que nadie de nosotros haya pasado por esta desgracia. He viajado a Monte en varias ocasiones y los familiares me dieron una visión para entender lo que había pasado y me permitieron transmitírselo al jurado", señaló Sibuet mientras era saludado y reconocido por los familiares de las víctimas.

También el fiscal contó que la única sobreviviente del hecho, Rocío Quagliarello, recibió una amenaza durante el debate, aunque ello "no impidió que se llegue a la verdad":

A continuación, el representante del Ministerio Público cerró: "La verdad era nuestro objetivo y lo que se reprodujo en el juicio fue eso. En consecuencia, el jurado llegó al fallo que correspondía". (Télam)