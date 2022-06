El referente de la organización de derechos humanos "Coordinadora contra la impunidad policial" que lucha en contra de las causas armadas, Claudio Castro, dijo que este tipo de situaciones "son algo común" y opinó que en el caso de Ezequiel Bazán, acusado de participar de un robo en Morón hace dos años, "las autoridades judiciales y la Policía buscan disciplinar a la familia".

"Vemos desde la Coordinadora que las causas armadas son habituales. Esto tiene que ver con una práctica del Estado que viene repitiendo hace tiempo, como el 'gatillo fácil'. Esto responde a un negocio carcelario enorme", afirmó Castro a Télam y agregó: "Cuando uno empieza a leer este tipo de causas empieza a ver patrones. Elementos de prueba plantados, testigos truchos, que en el expediente diga que hubo 'arduas investigaciones policiales' como justificación de la detención y no te den explicaciones".

La Coordinadora contra la Impunidad Policial fue creada en 2015 por Castro y otras personas que denunciaron tener causas armadas en su contra.

Al respecto, Claudio Castro explicó: "Yo tuve una causa armada en diciembre del 2014, donde me acusaban de la muerte de un capitán de policía. Antes de los 30 días me dieron la libertad por falta de mérito. No nos podíamos quedar de brazos cruzados y, al año siguiente, creamos la Coordinadora con compañeros que me apoyaron".

El referente de la Coordinadora explicó que el rol que tiene la organización es darle "orientación y contención" a las familias que denuncian un hecho de estas características.

"Las familias llegan a nosotros desesperadas. Generalmente es gente con pocos recursos, donde los defensores oficiales no les dan cabida. Nosotros lo que buscamos hacer es brindar orientación y contener a las familias. Después ayudamos a que los familiares lean y entiendan los procesos jurídicos que se llevan a cabo", añadió.

En cuanto al caso de Ezequiel Bazán, el joven de 24 años que es acusado de "robo agravado por el uso de arma de fuego" por un hecho en junio del 2020 en Morón, Castro explicó que "las autoridades judiciales y la policía buscan disciplinar a su familia".

"A la mamá de Ezequiel, Laura Ríos, le mataron un hermano de 17 años, Franco Quintero, por un hecho de gatillo fácil en 2017. Ella tiene un pasado de lucha militante por esta situación. A ella la tienen marcada y estigmatizada en el barrio. Entonces, algo que entendemos es que es una represión por su lucha", opinó. (Télam)