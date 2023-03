La madre de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un tiro policial en 2020, dijo hoy, tras escuchar las últimas palabras de los 13 policías que son juzgados por el hecho, que sintió "mucha desilusión" porque pensó que "iban a decir algo distinto" y lamentó que "sigan creyendo que el silencio es la mejor arma".

A la espera de que el jurado popular que participa del juicio de su veredicto, Soledad Laciar realizó declaraciones a la prensa en las que lamentó lo que escuchó en la última jornada el debate.

"Siento mucha desilusión, pensé que iban a decir algo distinto, parece que los que estamos acá somos todos locos y que la justicia los puso presos por equivocación, que somos unos papas que estamos dementes, pero acá hay una sola realidad: Blas no está, plantaron un arma el sábado a la mañana, dijeron que había un enfrentamiento no que ocurrió, un arma que no ocurrió...lamento que siga este silencio profundo dentro de la policía y que sigan creyendo que el silencio es la mejor arma", expresó la mujer.

Laciar agregó que, tras haber participado del juicio y de haber accedido a todas las pruebas, tiene "la plena seguridad que son responsables" quienes están siendo juzgados, al tiempo que manifestó que confía "en que la cámara y el jurado popular van a resolver como corresponde".

MIRÁ TAMBIÉN Hieren a balazos a una mujer en la puerta de un hotel de Rosario

"Yo no quiero nada ejemplificador, creo que la justicia tiene que ser justa, no quiero que Blas sea ejemplo de nada, quiero que se haga justicio para poder seguir luchando y llegar a los verdaderos responsables intelectuales de la policía que tenemos hoy, estas personas que estamos viendo son las que hacen que esté muy alejada de la policía de la la sociedad", sostuvo.

Finalmente, la mamá de la víctima dijo que Blas demostró "que esto no pasa solo en los sectores vulnerables, a los que pueden callar y amedrentar, esto le pasa a cualquiera, le pasó a un pibe de clase media al que no le pudieron meter un arma ni plantar una situación que no existe porque existe una familia por detrás y una sociedad entera que dijo 'esto no va más'". (Télam)