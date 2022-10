Los episodios de violencia en la ciudad de Rosario no ceden y en la noche del martes se registró un nuevo crimen en la zona sur donde una mujer de 53 años falleció en un centro de salud donde había sido trasladada tras ser atacada a balazos. Según informó Rosario 3, la víctima tenía 53 años y murió en el hospital Roque Sáenz Peña donde había sido llevada por su hijo en un vehículo particular luego de ser baleada en el barrio Villa Manuelita. En tanto, se indicó que la mujer tenía múltiples heridas de arma de fuego en el pecho, tras haber sido atacada aparentemente desde un automóvil en Spiro y Cepeda, aunque las circunstancias de la agresión eran aún investigadas luego de la recolección de los primeros testimonios. Al hospital la víctima llegó inconsciente y murió media hora después de ingresar, según las primeras informaciones policiales, mientras que los efectivos que trabajaron en el lugar del hecho indicaron que fueron secuestradas dos vainas servidas. Para intentar esclarecer las causas que desencadenaron la muerte de la mujer, la Policía buscaba datos de interés para la investigación como ser el testimonio de vecinos y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. La principal hipótesis que manejan los investigadores sería que la víctima quedó en medio de una balacera que partió desde un auto, a raíz de una disputa en la que no habría estado involucrada. SOC/KDV NA