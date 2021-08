El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Lagna, advirtió hoy que "la solución del problema de la violencia" en la ciudad de Rosario "es multiagencial" y que "todas las agencias del Estado deben estar presentes en los barrios el mayor tiempo posible".

"La intervención multiagencial creo que es la solución, pero hay que poner muchos recursos. Se trata de un trabajo con la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio de Seguridad y todas las agencias del Estado después. El ataque multiagencial del delito: que el Estado esté presente en el barrio", explicó esta mañana a Radio 2 el funcionario santafesino.

Lagna informó que esa es la estrategia desplegada en Grandoli y Gutiérrez, del barrio Las Heras, y en el barrio Municipal, en el sudeste rosarino, "donde el Estado se hizo presente desde hace 15 días y los índices de delito cayeron abruptamente".

"Primero entramos con 50 allanamientos con secuestro de armas y droga. Después la Municipalidad entró con topadoras y derribó construcciones ilegales, búnkers. En la tercera etapa entró el Estado provincial con el Plan Detectar, documentación, vivienda, Desarrollo Social. Y la última etapa será el Plan Incluir, la obra pública", indicó.

Para el ministro, "el Estado presente en ese lugar. Hemos detectado otros barrios con violencia creciente a intervenir como Villa Banana (en el sudoeste rosarino), 7 de Septiembre (en el noroeste de la ciudad) y otros" en los que tienen que "intervenir",

Según Lagna, "en esos territorios vive el 98 por ciento de la gente que quiere trabajar y vivir tranquila, por eso al problema de seguridad no hay que abordarlo sólo con un enfoque policial".

"Suelo ir a los operativos, no me gustan los escritorios. El otro día una señora me agradecía y me dijo: ´Ahora vamos a tener una semana de tranquilidad´. Me dejó estupefacto porque me explicó que ´después va a haber un búnker al lado de donde ustedes intervinieron hoy´. La idea es que el Estado esté presente y no se vaya", abundó.

El ministro consideró, a su vez, que "no se puede largar a la calle gente sin formación", por lo que están trabajando "para que cada año ingresen más policías".

"Hay una inversión enorme de la provincia, un aporte tecnológico muy fuerte en el 911, avanzamos en una policía profesional y mientras tanto incorporamos más policías en la calle. Se hacen todo los esfuerzos, pero estamos ante la realidad del narcodelito", explicó.

En tanto, el ministro santafesino lamentó que la Legislatura no haya avanzado con el debate de las leyes que fueron personalizadas por el anterior ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín.

Lagna sostuvo que insistirá con esa normativa y le sumará dos más: "Una sobre seguridad privada y otra ley de videovigilancia, para sumar al monitoreo público lo obtenido en los registros de cámaras de seguridad privadas." (Télam)