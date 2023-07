La psicóloga que atendió a Cecilia Strzyzowski hasta mayo pasado confirmó que la joven de 28 años le contó haber sido víctima de un episodio de violencia de género por parte de su esposo César Sena y le aseguró que en los conflictos de pareja estaba incluida su suegra, Marcela Acuña, actualmente procesada por homicidio calificado junto a su hijo y su marido, Emerenciano Sena, informaron hoy fuentes judiciales.

Tras ser relevada del secreto profesional por la madre de Cecilia, Gloria Romero, la psicóloga declaró ayer ante el Equipo Fiscal Especial (EFE) que lleva adelante la causa por el femicidio de la joven y está integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, que comenzó a atender a la paciente el 3 de febrero de 2023 y que luego de cuatro sesiones el tratamiento se suspendió hasta mayo, cuando tuvieron tres encuentros previos a la desaparición de su paciente, el último de ellos el 30 de ese mes.

La terapeuta contó que en mayo Cecilia le dijo que quería retomar el tratamiento era porque había sucedido "algo con su suegra" y al mismo tiempo porque tenía "conflicto con su pareja", en los que "estaba incluida" la madre de éste, dijeron los voceros a Télam.

Uno de los hechos que puntualmente relató la testigo ante el EFE fue un episodio de violencia de género que Cecilia le aseguró haber sufrido por parte de su esposo, hecho que ya había sido mencionado en el expediente judicial por un testigo de identidad reservada que aportó capturas de pantalla que le envió la víctima cuando le narró ese hecho.

MIRÁ TAMBIÉN La sangre hallada en la casa de los Sena, en un colchón y una cama se corresponde con ADN de Cecilia

Según la psicóloga, se trató de una pelea que la pareja mantuvo cuando iba a bordo de la camioneta de César rumbo a la casa de sus suegros, que "se tornó violenta".

"Él ejerce violencia sobre ella, ella intenta bajarse de la camioneta, su pareja no la dejaba y, según lo que refirió la paciente, esta pareja la toma del cuello", relató la profesional a los fiscales, a quienes les aclaró que Cecilia dijo se trató de una "única vez", detallaron los informantes.

En una sesión posterior, también reseñada por la terapeuta en su declaración, Cecilia refirió haber sacado el turno para asistir a terapia de pareja y le contó que César había comenzado a ir a un psiquiatra y se encontraba medicado.

Finalmente, sobre la última sesión que tuvieron, la terapeuta contó que Cecilia le comentó que las cosas estaban "hasta ahí nomás con su pareja", que desde hacía "dos semanas lo notaba un poco raro, más bien nervioso y con ansiedad" y que sentía que César "tenía todo el control de la relación", ya que había decidido "un viaje a Ushuaia" de ambos, que "fue un ofrecimiento" de la madre de él, Acuña.

MIRÁ TAMBIÉN Matan a tiros a una mujer en Boulogne e investigan una supuesta venganza de su expareja presa

"Mi suegra nos ofreció un viaje a Ushuaia", le dijo la joven a su psicóloga, tras lo cual cuestionó el hecho de que César no le preguntara a ella si quería o no viajar, según la testigo.

Sobre ese viaje, la profesional dijo que a Cecilia le generaba "ansiedad" no saber bien como era, que "quería saber para poder decidir si iba a querer ir o no" y que iba a realizar "reconocimiento" previo para definir si se iban a ir a vivir o no a Ushuaia, aunque no le precisó la fecha e incluso quedó en volver a tener una cuarta sesión la semana siguiente, el 6 de junio.

En otro tramo de su declaración, la testigo dijo que Cecilia refirió estar "demasiado" tiempo junto a su pareja y "depender económicamente de ellos", al mencionar el puesto docente que le habría brindado la familia de César.

No obstante, Cecilia le dijo que con el entorno familiar de su marido "no tenía mucha relación" y que "no era aceptada" por la familia de César", con quien le dijo haberse casado en septiembre del 2022. (Télam)