Tras los incidentes registrados en Río de Janeiro, luego de que la barra del Fluminense atacó a la parcialidad de Boca a la espera de la final de la Copa Libertadores, la cónsul argentina en la ciudad, Ana Sarrabayrouse, habló de la brutal represión policial contra los hinchas argentinos. "La Policía es más dura y no va a tener empatía con Boca", expresó Sarrabayrouse en declaraciones radiales, y reveló: "Toda la gente que no es de Fluminense acá, por lo menos es carioca. La Policía es parcial, es carioca, brasilera y un tercio es de Fluminense además". En la misma línea, señaló: "Es imposible pretender que tengan la misma empatía con un hincha de Boca que con uno de Fluminense". "Tenemos que manejarnos con contexto: es otro país, las reglas son distintas, la policía es más dura y no van a tener empatía con Boca", pidió. Con la llegada de miles de simpatizantes de Boca, las calles de Río de Janeiro se tiñeron de azul y oro en la previa del partido que tendrá lugar el sábado a las 17, lo que generó una violenta reacción de los hinchas del equipo local que se trasladaron en masa a las playas de Copacabana a emboscar a familias y jóvenes que disfrutaban del día. Ante ese episodio, la Policía del Estado desplegó una brutal represión contra los simpatizantes argentinos que fue repudiada por el embajador en Brasil, Daniel Scioli.