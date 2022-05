La madre de uno de los tres adolescentes que acompañaban en el auto a Lucas González, el joven asesinado por policías de la Ciudad en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, fue clave en la búsqueda del hombre chileno que está desaparecido hace 22 años, ya que alertó a sus familiares de que podía tratarse del hombre en situación de calle que deambula por el partido de Florencio Varela, donde vive don su familia.

"Siempre me involucro en las búsquedas. Cuando vi las fotos del hombre de cuando era de joven, me pareció que era él por los gestos y principalmente por la mirada", dijo a Télam Andrea Gómez, al referirse a Juan Fuentes Candia (53), el hombre chileno que es buscado hace 22 años por su familia.

Andrea es la madre de uno de los tres adolescentes de 17 años que estaban a bordo de un auto junto a Lucas González cuando fue asesinado de un disparo por efectivos de una Brigada de la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre del año pasado.

La mujer forma parte del grupo de la red social Facebook "Dónde estás", dedicado a la búsqueda de personas y en el que ella misma realizó publicaciones para dar con un familiar de su esposo que casualmente es chileno y de quien no tienen datos.

"Al reconocerlo, le mandé un mensaje privado a la chica que realizó la publicación y le dije que, sin compromiso, vi a un hombre con las características similares, de la misma edad, pero que está avejentado porque vive hace años en situación de calle", explicó la mujer.

Andrea indicó que el hombre es conocido popularmente como "Tati" y que desde hace tres años frecuenta la zona del Cruce Varela, en el sur del conurbano bonaerense.

"La chica estuvo entusiasmada con la información así que intenté buscarlo en ese momento y no lo encontré. Le dije que era muy conocido por esta zona y entonces le sugerí que publique en grupos de Florencio Varela. Ahí, muchos le dijeron lo mismo, que es parecido. Ella pidió señas particulares y se ve que han confirmado que era por esas características", señaló la mujer.

Agregó, además, que si bien lo vio varias veces gritar o correr por la calle, nunca lo observó en una actitud violenta hacia las personas y que sabe que duerme en los cajeros automáticos de las sucursales bancarias de la zona.

"Ojalá sea el hombre que buscan porque me sentiría muy satisfecha de poder ayudar y aportar mi granito de arena para reencontrar a su papá", sostuvo la mujer.

Otras de las vecinas de la zona que ayudó a la familia de Fuentes Candia en su búsqueda es Sabrina, quien les mostró a través de una videollamada al hombre.

"Me preguntaron cómo era él y me dijeron que tiene un problema en un dedo (un tendón roto). Intentaron hablarle pero el hombre no responde porque le cuesta hablar", contó la mujer a Télam.

Por último, Sabrina relató que hace más de tres años que "Tati" se encuentra en la zona en situación de calle y que también lo vieron durmiendo en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. (Télam)