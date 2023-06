(Por Ernesto Zambrini, enviado especial) Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, aseguró que tras sufrir amenazas le enviaron un patrullero a la puerta de su casa, por lo que se siente "más tranquila", y aseguró que su otra hija también se constituyó como querellante en la causa para ser "un equipo grande, fuerte y pesado".

"Me siento un poco más tranquila, como verán mi cara cambió porque me pusieron un móvil en la puerta de mi casa y hacía días que no dormía, porque con mi hija estábamos alerta", aseguró a Télam Gloria.

Según la mujer, pidió "más seguridad" por su hija Ángela ya que ella dijo tener "más huevos que un hombre" pero indicó que tiene temor por lo que puedan hacer a ella.

Además, Gloria aclaró que el abogado Juan Arregin será representante de la querella por parte de su hija pero "no porque haya un conflicto de intereses".

"Queremos sumar más abogados nacionales y entonces lo hicimos por el lado de mi hija, inclusive por el lado mío también quizá haya un abogado nacional. Queremos que sea un equipo grande, fuerte y pesado, porque como ellos juegan pesado nosotros queremos jugar pesado", aseguró.

La mujer expresó que se siente "apoyada" por la gente, lo cual fue visto al salir de la fiscalía tras reunirse con el procurador general, Jorge Canteros, donde algunos automovilistas le gritaron "Chaco está con vos, Gloria" y "perpetua para los Sena". (Télam)