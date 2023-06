La madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida en la ciudad chaqueña de Resistencia, dijo hoy que cree que ya no va a "recuperar" a su hija porque los investigadores le aseguraron que fue asesinada, cuestionó la falta de recursos para realizar los rastrillajes y convocó a una marcha y bocinazo para mañana en todo el país.

“Me dijeron que toda esta causa se encubrió o se retrasó por falta de recursos. El rastrillaje se cortó a la noche porque no tenían un grupo electrógeno", se quejó este mediodía Gloria, la madre de Cecilia, en declaraciones a Crónica TV.

Y en ese sentido, la mujer reclamó que se le brinden a la fiscalía y la Policía de Chaco los recursos necesarios "para seguir un caso así".

Consultada sobre la posibilidad de hallar a Cecilia con vida, Gloria respondió: “Para mi hija ya es tarde. Yo ya no la voy a recuperar. Pero para otras mujeres todavía no. Por eso me estoy movilizando.”

Y sobre las razones por las que su hija habría sido asesinada, la mujer señaló: “Ya se van a enterar por qué. Yo no puedo decir nada, si yo cometo un error de decir algo que no tengo que decir, se cae la causa.”

Por ello es que Gloria convocó para mañana a las 20.30 una marcha en reclamo de justicia en Resistencia y “en cada pueblito del Chaco, y si se puede, en cada provincia; y si no, se puede hacer un bocinazo”; dado que opinó que lo que sucedió con su hija “pasa en todos lados"

Luego, Gloria apuntó con la pareja de su hija, César Sena, y los padres de este, Emerenciano Sena y Marcela Acuña -los tres detenidos por el caso-, ya que en las últimas imágenes sobre el paradero de su hija “se la ve ingresar, pero no se la ve salir” de la casa de los sospechosos.

También contó que César se presentaba como “un príncipe encantado”, pero los amigos de su hija les reenviaron mensajes de ella en los que “les dijo que el 3 de mayo él la violentó, la subió a la fuerza a la camioneta y le hizo una guillotina”.

Según Gloria, su hija y César Sena iban a mudarse a Ushuaia para trabajar los dos en un organismo público en el que “iban a tener un puesto de 350 mil pesos cada uno, más la casa”.

“Ella estaba entusiasmada porque se independizaba. Ella trabajaba para el centro de salud de Emerenciano y ella no quería depender de Marcela Acuña ni de Emerenciano porque ellos los manejaban con el tema de que, si Cesar no iba a la casa cuando la madre quería, le cortaba los víveres”, manifestó la mujer.

Por último, Gloria explicó que “nunca” tuvo “contacto” con la familia de su yerno: “Mi hija nunca me dejó acercarme yo no le conozco la cara a Marcela Acuña, le tenía miedo al entorno este.” (Télam)