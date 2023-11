Cuatro personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos realizados en el barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Ezpeleta, acusadas de integrar una banda que drogaba y robaba a hombres que eran seducidos por mujeres a través de aplicaciones de citas, y que luego vendía los objetos robados a través de otras plataformas digitales, informaron hoy fuentes policiales.

La clave para lograr las detenciones fueron las escuchas telefónicas que se ordenaron en el marco de la causa, en las que uno de los sospechosos dice: "La llevo a lo del damnificado, lo engatusa, lo duerme y voy".

Se trata de dos hombres y dos mujeres que dividían sus roles para concretar los robos, ya que mientras ellas se encargaban de seducir a los hombres por las aplicaciones y luego concretar las citas, ellos ingresaban al domicilio para apoderarse de dinero y objetos de valor una vez que las víctimas quedaban adormecidas por los efectos de sustancias que les colocaban en las bebidas.

"Yo con esta piba estamos haciendo 'un pollo' (un robo). O sea la traigo a mi casa, se cambia, la llevo a lo del damnificado, la dejo dos cuadras antes, baja, lo engatusa, lo duerme, me manda la ubicación y voy", explica uno de los acusados en una de las escuchas realizadas en el marco de la causa y que sirvió a los investigadores para orientar la pesquisa.

Las detenciones estuvieron a cargo de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad, quienes hallaron a los sospechosos luego de siete meses de investigación.

Al respecto, los voceros señalaron que la pesquisa se realizó a partir de un hecho ocurrido en febrero de este año, cuando una mujer le robó a un hombre en el barrio de Barracas después de contactarlo a través de una aplicación de citas.

A partir de ese episodio, los agentes establecieron que, por la forma de actuar, el hecho se encontraba vinculado a una banda compuesta por dos varones y dos mujeres.

Sobre su modus operandi, las fuentes indicaron que la banda utilizaba aplicaciones en las que sus integrantes mujeres pactaban diferentes encuentros con las víctimas en sus domicilios.

Una vez que ingresaban a las viviendas de los damnificados, las mujeres les agregaban narcóticos para sedarlos y finalmente robarles objetos de valor.

Para llegar a esas conclusiones, los investigadores analizaron una serie de escuchas telefónicas de los sospechosos y registros en las cámaras de seguridad.

De hecho, en algunas de las grabaciones -a las que tuvo acceso Télam- uno de los miembros de la banda señala con detalles el método que realizaba la banda para cometer los robos y, en otras, le da instrucciones a la estafadora de cómo proceder.

"Hacele corte que le hacés mimitos. Después me lo ponés boca abajo, así cuando llego le pongo las manos atrás y lo ato de una", indicó.

En otro de los llamados, el mismo integrante del grupo criminal le pregunta a una mujer qué medicamento utilizaba para "dormir" a las víctimas, a lo que ella le responde: "Clonagin en gotas. Yo tengo la receta igual, si la necesitás te la llevo".

Finalmente, una vez que lograban cometer el robo, los integrantes de la banda ponían en venta el botín a través de las redes sociales.

Un ejemplo se dio en una de las conversaciones, donde una de las estafadoras señala que le ofrecieron 300.000 pesos por una consola de videojuegos y aconsejó a sus cómplices darle 80.000 pesos a un colaborador que la ayudó a revenderla.

Sobre esto último, los pesquisas encontraron que otro de los miembros de la banda le discutió dicho planteo: "¿A quién querés que le de algo compa? No te regalés negra. Yo no salgo a ser buenito ni nada con nadie, boba. Yo me manejo con vos ¿Te pensás que yo le voy a dar plata? Un cañazo le tendría que dar".

Por otro lado, los investigadores establecieron que los sospechosos también llevaron a cabo el robo en una casa de la localidad bonaerense de Claypole, mientras que sostuvieron que el grupo llevó a cabo varias estafas más que no fueron denunciadas.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo de Martín Yadarola, tiene acreditado dos hechos consumados, pero estima que la banda concretó varios más.

Para lograr la detención de los sospechosos, Yadarola ordenó cuatro allanamientos: tres en casas del barrio de Barracas, sobre la avenida Iriarte al 3500 y 3600; mientras que el restante se realizó sobre la calle Albert Einstein al 4800, en Ezpeleta.

En dichos procedimientos, fueron detenidos dos hombres de 22 y 26 años, y una mujer, de 29, sindicada como la jefa de la banda, mientras que se secuestró un blíster de clonazepam, uno de Asolmicina Dox, dos tiras de Rivotril, siete recetas para la compra de psicofármacos y más de 100.000 pesos.

Horas después de las tres detenciones, un hombre se presentó de manera sospechosa en sede policial tratando de averiguar sobre la causa e interesándose por los detenidos.

Luego de ello, los oficiales lo siguieron hasta el Barrio 31 de Retiro, donde vieron que se encontró con una mujer que era buscada en el marco de la causa.

Como consecuencia, esa mujer, de 27 años, fue detenida y trasladada al hospital Penna para su control, ya que se encontraba junto a su hija de 15 días de vida.

En los allanamientos también se incautó una decena de celulares, un posnet para transferencias electrónicas de tarjetas de crédito y débito, un auto Volkswagen Gol verde y un bolso con vivos verdes y blancos requeridos por la manda judicial, por haber sido identificado en alguno de los hechos.

Yadarola indagó días atrás a los cuatro detenidos y tres de ellos se negaron a declarar, mientras que el único que prestó declaración, dijo ser inocente.

Las fuentes detallaron que uno de los detenidos está sospechado de tener vinculación con un comando que liberó a un delincuente en pleno traslado en La Plata, en octubre pasado. (Télam)