La Justicia de Catamarca confirmó que los restos óseos hallados en marzo pasado, en un descampado de la capital provincial, corresponden a una mujer que se encontraba desaparecida desde enero.

Se trata de Karina Chazarreta (49), una mujer que permanecía desaparecida desde el 11 de enero de este año y era intensamente buscada por la Policía de la provincia de Catamarca.

“Hoy nos dieron la noticia más triste de todas, la cual no quería que llegara. Por parte de la Fiscalía nos confirmaron que la muestra de ADN, la cual nos sacaron a mi hermano y a mí, dio como resultado positivo que los restos óseos son de mi madre, Karina Verónica Chazarreta. Es un dolor tan grande saber esto, nuestra familia está destruida”, escribió en sus redes sociales, Cristian Ortega, hijo de la mujer.

A su vez, el joven detalló que “la causa de su deceso aún está en período de investigación, un tiempo de 45 días aproximadamente”, escribió.

Asimismo, el hijo de Chazarreta manifestó: “por un momento tuve las ilusiones que no fueras vos, por un momento pensé que te volvería a ver con vida, por un momento quería despertar de esta pesadilla, por un momento solo quería verte. Ya no tengo palabras ni aliento para seguir, se me acaba de caer toda mi vida, solo quiero despertar de esta maldita pesadilla. Vieja mía, te voy a extrañar muchísimo, quedate tranquila mamita que voy a cuidar a los chicos, quedate tranquila que no los voy a abandonar, te amo muchísimo ma”, finalizó.

En tanto, el Poder Judicial catamarqueño, a través de un comunicado, señaló que “habiéndose realizado pericias genéticas en especialidad de ADN, en el Laboratorio Satélite del Ministerio Público Fiscal, las muestras sometidas a cotejo, determinaron que los restos óseos hallados con fecha 25/03/2023, en la zona norte de ésta ciudad, se corresponden con la ciudadana Karina Verónica Chazarreta, quien se mantuviera desaparecida desde el día 11/01/2023, momento en el cual se iniciara la investigación tendiente a dar con su paradero, aplicándose en tal tarea protocolos de búsqueda locales y de estamentos nacionales”.

Finalmente, desde la Justicia catamarqueña señalaron que “luego de darse participación a un equipo integrado por médicos legistas del C.I.F, y tras ejecutarse la operación autopsia de rigor, no se pudieron establecer las causas de muerte, por lo cual se dará continuidad a peritajes de otras ciencias vinculadas al ámbito forense, en pos de esclarecer los factores del deceso con la mayor celeridad que demanda el caso”.

Ante esta situación, organizaciones feministas catamarqueñas convocaron para la jornada de mañana a una movilización masiva para pedir el urgente esclarecimiento del hecho, la cual se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo de esa provincia. (Télam)