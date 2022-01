La jubilada de 70 años que fue golpeada y asaltada por dos adolescentes y un hombre que la sorprendieron mientras dormía en su vivienda de la localidad bonaerense de San Martín dijo que dos de los ladrones eran "muy chiquitos" y que "querían dólares".

"Torcieron las rejas y entraron por ahí. Había dos pibes muy chiquitos, de aproximadamente 15 años, y un hombre como de unos 40", relató esta mañana Olga Quinteros en diálogo con el canal Todo Noticias.

La mujer sostuvo que durante el tiempo que estuvieron los delincuentes en su casa "juntaron todo lo que pudieron" y que "querían dólares".

"Pedían dólares. Lo único que yo tengo era todo mi aguinaldo y medio sueldo porque quería este mes pintar la casa", sostuvo.

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a una joven de 21 que circulaba con una moto con pedido de captura en Quilmes

El robo se produjo el sábado cuando la mujer fue sorprendida mientras dormía en su casa ubicada en la calle Ituzaingó al 1700, en la citada localidad de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron que tres hombres ingresaron por una ventana ubicada en la parte trasera del domicilio y, tras despertarla, la arrastraron de los pelos y la golpearon reiteradas veces.

Click to enlarge A fallback.

La mujer indicó a los efectivos de la comisaría 6ta. de San Martín que los delincuentes la golpearon con la culata de una pistola en la cabeza y en la cara.

Antes de huir, los asaltantes se llevaron dinero en efectivo y una pistola calibre .32 propiedad de la víctima.

MIRÁ TAMBIÉN Un policía federal retirado fue asesinado de un disparo en un intento de robo en Rafael Castillo

La jubilada fue trasladada al hospital Belgrano donde fue atendida y luego dada de alta.

Quinteros afirmó que "tiene miedo" de que vuelvan los delincuentes ya que ella vive sola desde que quedó viuda.

"Me hicieron una tomografía y me dijeron que las lesiones son internas. Tengo los brazos y la rodilla a la miseria, no puedo caminar. Los ojos ayer los tenía cerrados", detalló.

Y concluyó: "Estoy pensando en irme a un lugar más chiquito. Voy a tener que hablar con una psicóloga que me pueda ayudar". (Télam)