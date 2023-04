Los fiscales que intervienen en la causa por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña que cayó desde el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, y el abogado que representa a los padres de la víctima, anunciaron que apelarán la falta de mérito y la libertad del empresario Francisco Sáenz Valiente.

Por un lado, Santiago Vismara, a cargo interinamente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), anunciaron a través del sitio institucional Fiscales.gob.ar, que “apelarán la resolución dictada” por el juez Martín Del Viso.

A su vez, en diálogo con Télam, también anunció que iba a apelar el abogado Ignacio Trimarco, quien representa como querellantes en el expediente a Arístides Da Silva Gomes y Catia Cilene Rodrigues Santos, los padres de la damnificada.

“Es una decisión arbitraria, que no está fundamentada. Hace mención a un montón de circunstancias de consumo de estupefacientes que aún no se encuentran debidamente probadas en la causa, dado que aún no está el resultado de la pericia toxicológica”, dijo Trimarco.

“Nosotros vamos a apelar y entiendo que la fiscalía va a hacer lo mismo”, anunció el letrado, quien agregó: “Eso sumado a todas las inconsistencias, contradicciones y demás circunstancias que deben continuar investigándose”. (Télam)