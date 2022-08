Los fiscales del tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce exhibieron distintas pruebas con intenciones de demostrar que Nicolás Pachelo, principal acusado de asesinar a la socióloga, va acomodando a diario su declaración ante el tribunal para avalar su coartada a medida que van surgiendo nuevos hechos que lo vinculan con el homicidio.

Los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González exhibieron en la última jornada documentación, audios y declaraciones con las cuales buscaron demostrar las contradicciones en las intervenciones de Pachelo, que tienen carácter de indagatoria, principalmente con respecto al horario que lo ubicaría fuera del country Carmel y en un shopping junto a su madre comprando un juguete como regalo para su hijo, para lo cual presentó como coartada un ticket de compra.

La audiencia de ayer por el asesinato de la socióloga María Marta García Belsunce comenzó con Pachelo, que solicitó realizar una “aclaración complementaria de la última declaración”, en relación a la incorporación al debate que realizó el periodista Pablo Duggan sobre la existencia de un resumen de la empresa Visa en el cual el horario de compra de un juguete señala que fue a las 21.03 del domingo 27 de octubre de 2002, a diferencia del ticket presentado por el acusado por la misma compra pero a las 19.40.

“Hasta el día de hoy no tenía conocimiento con respecto al informe de la tarjeta Visa del Mundo del Juguete. Me enteré hoy después de 20 años. El ticket decía 19.40, entonces yo reconstruí desde ese horario para atrás y no para adelante. Entonces cuando yo dije que estaba 19.40 en el Alcorta no fue para generar una coartada falsa", dijo el lunes pasado Pachelo, de manera contundente.

En su nueva declaración, aseguró que luego de hablar con su abogado Roberto Ribas, éste le recordó que en 2003 había surgido el tema del horario de las 21.03 en una nota que dio a la revista Gente, que Pachelo dijo no recordar.

“Por mi abogado quedó desestimado el horario de las 21.03, porque El Mundo del Juguete cerró las puertas a las 21, por eso Ribas dedujo que se les pasaba las compras a Visa tras el cierre. Lo sabíamos en 2003 y no se tocó más el tema, me dijo Ribas. Hoy no sabemos el verdadero horario porque hay dos tickets, por lo menos yo no lo sé”, sostuvo en su última intervención ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

En su respuesta, el fiscal Ferrari reiteró que Pachelo mintió al desconocer la existencia de ese ticket y expresó: “No hay otra persona que conozca más la causa que Nicolás Pachelo, ya que tuvo acceso desde que fue testigo con ventaja hasta el pedido del 2017, cuando fue imputado. La circunstancia de decir que no sabía ese dato y ahora cambiar ´la bocha´ tiene que ser tenido como ese indicio de mendacidad".

Ferrari dio dos ejemplos en los cuales, según la fiscalía, Pachelo y su abogado sabían de la existencia del ticket de Visa con horario 21.03.

El primero es un intercambio de correos electrónicos de Silvia Ryan, madre de Pachelo, quien en uno de ellos “ensaya un tipo de confesión, y sobre el final dice que en la factura de compra dice 19.40 pero en el ticket de la autorización de Visa, el horario que figura es el de las 21.03, (raro porque los negocios cierran a las 21)”, aclaró el fiscal sobre la nota incorporada al expediente.

Además, indicó que en la caja fuerte del departamento de Ryan se encontró el ticket de la juguetería, “es decir que solo guardaba el de 19.40, el otro lo tenía como dice en sus correos, pero no lo guardó”, expuso el fiscal.

“Queremos decir que Pachelo el lunes ha vuelto a mentirles a ustedes (por los jueces) y a todos los presentes al decir que se enteró por Duggan de este dato. El ticket de las 21.03 le convenía, pero el ticket de 19.40 que guardó su madre fue para esconderse y salirse del barrio”, sentenció.

Por otra parte, Pachelo, en su exposición del lunes, negó los dichos de Duggan que referían a que en un torneo de poker debió dejar un arma para ingresar, argumentando que él no estaba armado.

“Con la cara de cemento dijo que era imposible, pero en la causa de la muerte de Roberto Pachelo hay un pedido de ser legitimo usuario de una pistola 9 milímetros al Registro Nacional de Armas (Renar), cuando era menor de edad”, explicó el fiscal.

En tanto, Ferrari recordó la declaración del encargado y mozo de una confitería de una estación de servicio de Pilar, quienes afirmaron que el lunes posterior a la muerte de María Marta Pachelo fue a preguntar si alguno sabía sobre el crimen de una mujer en Carmel, algo que no sabía ni la propia familia hasta el momento.

Pachelo sostuvo que era imposible porque ese día se levantó “entre 9 y 9.30” de la mañana y que era “imposible” que los mozos lo recordaran “porque iba muy poco porque era un lugar feo para comer y tomar café”.

Para rebatir esta versión, se reprodujo el audio de una llamada entre el imputado y un periodista en la cual decía que “es una estación de servicio donde voy muy seguido”, y en la cual reconoció que fue a buscar al mozo para preguntarle porqué declaró eso ante la justicia días después de saber que fue un crimen.

Por último, ante lo dicho por Pachelo que nunca “participó de delitos violentos”, la fiscalía le recordó la causa en la cual acordó un juicio abreviado por encerrar a la madre de un amigo en un baño para robar en el departamento (que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el reconocer la culpabilidad en el delito).

