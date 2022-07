Un fiscal de Bahía Blanca pidió hoy a un jurado popular que declare culpable a dos hombres que llegaron a juicio por el el crimen del pescador Mauricio Dermit, quien fue hallado calcinado en el interior de un auto incendiado en 2019 en esa ciudad bonaerense, informaron fuentes judiciales.

En su alegato ante el jurado popular y el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Bahía Blanca, el fiscal Jorge Viego consideró que existen elementos suficientes como para condenar a los acusados Pablo Daniel Martínez y Omar Alejandro Bacci como coautores del delito de "privación ilegal de la libertad agravada por la muerte de la víctima", que prevé una pena de entre 15 y 25 años de prisión.

"Quiero invitarlos a la reflexión, a la lógica y que vean que cada uno de ellos quiere posicionarse en un lugar para mejorar su situación, pero en realidad no lo pueden mejorar por que todos participaron de una privación de la libertad en la que fallece esta persona”, dijo Viego, quien pidió al jurado popular que lo acompañen "con un veredicto de culpabilidad para ambos personas, porque son igualmente responsables”.

El abogado que representó a los familiares de Dermit, Sebastián Martínez, coincidió con el fiscal y expresó: “Estoy convencido de que acá hubo un acuerdo previo. De antemano ya se sabia lo que iban a hacer con Mauricio Dermit”.

MIRÁ TAMBIÉN Aníbal Fernández denunció un nuevo ataque a un camionero durante una protesta en un retén

“Creo que no hay margen de duda de que las cosas sucedieron como lo digo y aspiro a que cada uno de ustedes, y se los pido, vote por la culpabilidad de estas personas” dijo Martínez al jurado.

En tanto, la defensa de Bacci, a cargo del abogado Mariano Jara, solicitó que el jurado se pronuncie por la inocencia de su defendido en relación a la "privación de la libertad agravada", aunque no descartó que pudo haber participación secundaria o encubrimiento por parte de su defendido, planteando la posibilidad de que pueda ser condenado con una pena menor.

Por su parte, la abogada Fabiana Vanini, quien representa al imputado Martínez, sostuvo que la fiscalía no probó la participación de su defendido en el hecho que se le imputa, e indicó que “el grado de certeza que tiene que traer el fiscal tiene que tener cierta razonabilidad”.

“Las dudas que existen en este caso son demasiadas” expresó la abogada.

MIRÁ TAMBIÉN Ascienden a 170 los kilos de cocaína hallados flotando en seis bolsos en Ingeniero White

Ademas, Vanini solicitó a los miembros del jurado "un veredicto de no culpabilidad en cuanto a la privación ilegal de la libertad”.

Finalmente, según lo dispuesto por ley, el juez preguntó a los imputados si querían decir las ultimas palabras y ambos optaron por hacer uso de su derecho a expresarse.

“Quiero pedirle disculpas a la familia de Dermit por haber sido tan cobarde de no haber hecho nada esa noche”, dijo Bacci, quien agregó: “no soy ese monstruo que dicen ellos que soy, soy una persona que siempre me dedique a trabajar. Fui al lugar equivocado, el día equivocado”.

Martinez, en tanto, tras ser abucheado por el público que asistió a la audiencia ante el pedido de disculpas, dijo: “asumo mi responsabilidad y me parece que no puedo estar en tantos lugares al mismo tiempo, en todo lo que se me acusa”.

Tras ello, la audiencia pasó a un cuarto intermedio y aguardan el veredicto del jurado. (Télam)