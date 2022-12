La madre de Lautaro Morello, el joven que había desaparecido junto a un amigo en el partido bonaerense de Florencio Varela y fue hallado asesinado y calcinado en Guernica, aseguró hoy, tras una reunión con la fiscal de la causa, que “no se sabe nada”, reclamó que una fuerza de seguridad federal investigue la muerte de su hijo y criticó a la funcionaria judicial por estar “encaprichada” con mantener a la policía bonaerense en la pesquisa.

Se trata de Estefanía Morello, quien en diálogo con el canal C5N confirmó que esta mañana tuvieron tanto ella como la familia del otro chico aún desaparecido, Lucas Escalante (26), una reunión con la fiscal de Florencio Varela Mariana Dongiovanni.

“Por ahora no se sabe nada”, dijo la madre de Lautaro (18), sobre los avances en la investigación.

“Yo no quiero hablar más. Si fuera por mí, me mataría ahora. No puedo seguir viviendo con tanto dolor, a mí me sacaron a mi bebé. Y tengo que estar dependiendo de una fiscal que está encaprichada con que la causa la siga la Policía de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

La mujer contó que ella está pidiendo que “aparten a la policía bonaerense porque están implicados”.

“Yo quiero que otra fuerza se haga cargo de la causa. Yo quiero que Policía Federal, Gendarmería u otra fuerza investigue la muerte de mi hijo”, reclamó la mujer, quien comentó que se puso en contacto con la asociación Madres del Dolor y que también tuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“A mí me sacaron a un nene, mi hijo no era un delincuente, no era nada. Era un nene criado con amor. No tengo por qué estar pasando por todo esto”, comentó.

"Lo quemaron como si fuera una basura. ¿No tengo demasiado sufrimiento para que esta maldita fiscal todavía siga empecinada en que la policía bonaerense continúe con la investigación? Yo quiero justicia. Mi hijo no se merecía morir de la forma en que se murió".