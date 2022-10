La familia de Alejo Oroño anticipó que apelará la condena de 13 años que le dieron a Nadia Navarro Montenegro, ex pareja del joven, por el crimen ocurrido el 10 de febrero de 2021 en la puerta de un supermercado chino de Hurlingham y remarcó que de ser necesario llegará "hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Así lo anunció el abogado Fernando Soto que asiste a los parientes del joven, quien recibió una puñalada en el corazón. "Vamos a apelar, porque consideramos que la alevosía es oportuna para acusar y llevar el juicio a una prisión perpetua

Igual, no tengo esperanzas con los tribunales de casación de la provincia de Buenos Aires. Vamos a pedir la nulidad del juicio", remarcó el letrado en declaraciones al programa "Tardes Policiales", que se emite por XLFM Radio. Respecto a las posibilidades de que Casación avale el pedido de la familia de Oroño, Soto estimó: "Hay un 1 por ciento de chances de que la Cámara revoque el fallo. Lo vamos a presentar igual, pero es muy difícil". Ante este panorama, el abogado aseguró que si es rechazado, lo van a "llevar primero a la Suprema Corte Provincial y si se vuelven a negar el pedido" irán "a la Corte Suprema de Justicia". El letrado fue más allá y advirtió que si el máximo tribunal del país también le dan la espalda, se presentará con una demanda al estado argentino "en la Corte Interamericana de que se hagan valer los derechos de la víctima". Soto arremetió contra los fiscales del juicio, Patricio Pagani y Adrián Ferreyra, y contra el juez Carlos Torti, del Tribunal Oral Criminal número 4 del Departamento Judicial de Morón al calificarlo como los otros "abogados defensores de la homicida". "La homicida tenía cinco defensores: sus dos abogados, los dos fiscales y el juez. Estamos indignados con la condena", indicó el letrado, quien junto a Ariel Giménez representan a la familia Oroño. Asimismo, prosiguió: "Fue el fiscal el que pidió una reducción de pena y encima pedí que se incluya la alevosía y no me apoyó

Cuando salieron del pedido de prisión perpetua, le pedí al juez una pena mayor. La asesina llevó un puñal, lo empujó haca atrás para clavarlo en el pecho. Eso se ve claramente en el video. Ella manejaba la situación y no él". El letrado aseguró que al rechazar la perpetua, pidieron "25 años y el fiscal solicitaba 15", por lo que le tuvo "que pedir que suba a 18 años". "El fiscal quería que le bajen la pena a la asesina. Esto no lo entiendo. Creen que una vez que cumpla la condena no va a seguir con esta modalidad. No tiene empatía con y actúa impulsivamente con el otro. Y encima cuando cumpla la mitad de los años va a poder tener salidas anticipadas", explicó. A la hora de hablar del desempeño de los fiscales y del juez, Soto consideró que "lamentablemente, es algo muy común", al tiempo que los calificó como "abolicionistas, porque se fijan más en los derechos del acusado que en los de la víctima, la cual no rompió ninguna ley". La defensa de Navarro alegó que la mujer actuó de esa manera porque era víctima de violencia de género por parte de Oroño, algo que rechazó el abogado de la familia Oroño. "Ella lo maltrataba, le pegaba, lo humillaba. Además, ella fue a buscarlo. El fiscal logró lo que quería la defensa, que eran 13 años de prisión", concluyó. GAM NA