La familia de Danilo Sansone (13), una de las víctimas de la "Masacre de Monte", le envió a través de su abogada un mensaje a los doce jurados en las horas previas a que decidan si los cuatro policías bonaerenses imputados por el hecho son culpables o no.

El comunicado fue leído por la abogada de la familia, Margarita Jarque, en el marco de los alegatos de clausura llevados a cabo ayer, y dice lo siguiente:

"Querido jurado, primero que nada gracias, por estar acá, por el respeto y el aguante estos días.

Si estos han sido días duros e incómodos para ustedes, imaginen lo que 5 familias y un pueblo entero viene viviendo desde el 20 de mayo de 2019. No solo por el dolor desgarrador que nos produjo la masacre, tener que despedir a un hijo de 13 años, si no por lo que día a día tuvimos que atravesar por las amenazas que vivimos por parte de la policía para callarnos, para no hacernos escuchar, para que no haya justicia.

Quedó demostrado que ellos no solo actuaron fuera de la ley, sino que intentaron ocultar todo, diciendo que fue un accidente.

Lo que quiero pedirle desde lo profundo de mi corazón y el de toda mi familia es lo que venimos pidiendo desde el primer día: Justicia

Justicia para Danilo. Justicia para Camila. Justicia para Gonzalo. Justicia Aníbal. Y también justicia para Rocío

¿Qué es justicia para nosotros? Es reparación, es un poco de paz.

Paz para los chicos que ya no están, para que vuelen alto, y también paz para todos los pibes que vienen por delante, para que salir a dar una vuelta en auto, o caminar en la calle, o usar una gorra deportiva no sea un delito.

Justicia para los chicos, para su familias, para un pueblo y un país entero. Para sentir que como padres y sociedad hicimos algo y ellos se sientan orgullos y puedan, al fin, descansar en paz.

Y para que esto sea un ejemplo y para que nunca mas en ningún rincón del mundo un policía mate a un pibe.

Danilo, Camila, Aníbal y Gonzalo presentes ahora y siempre". (Télam)