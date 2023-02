María Ninfa "Nina" Aquino, la empleada del matrimonio Del Rio, asesinado hace más de cinco meses en su casona de la localidad bonaerense de Vicente López, volvió a pedir hoy su sobreseimiento en la causa, en la que está imputada como "entregadora" del doble homicidio.

La presentación fue realizada en las últimas horas por su abogado, Hugo López Carribero, ante el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, a cargo el expediente que tiene como principal imputado a Martín Santiago Del Rio como presunto autor del doble homicidio de sus padres José Enrique Del Río (75) y María Mercedes Alonso (72).

Aquino, quien actualmente está procesada pero excarcelada, se lamentó por la situación que está viviendo y dijo a Télam que siente que "todo es muy injusto".

"Estoy muy triste y no es para menos. La injusticia es lo que me pone mal. Yo ese día fui a trabajar y después me mandaron presa. Todo es muy doloroso porque yo no hice nada", afirmó a esta agencia.

El magistrado ahora tiene cinco días hábiles para resolver el pedido de la defensa, pero fuentes judiciales aseguraron que, como Aquino (64) no está detenida, el plazo se puede extender y el juez podría correrle vista a los fiscales para den a conocer un dictamen.

El 3 de noviembre pasado, el juez Costa ya había rechazado un planteo similar presentado por la defensa de Aquino para que sea sobreseída.

En aquella oportunidad, los fiscales que investigan el caso, Marcela Semería, Martín Gómez y Alejandro Musso, se habían opuesto a la libertad de Aquino, la mujer de nacionalidad paraguaya que trabajaba hace 12 años en la casa de las víctimas y estuvo 13 días detenida acusada como “entregadora”.

En su resolución de aquel momento, el juez consideró que era "prematuro" dictar el sobreseimiento de la empleada doméstica: “No se adquiere la certeza necesaria para desvincular a la imputada definitivamente de la presente investigación”, señaló.

Del Rio padre y su esposa Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Si bien la empleada "Nina" Aquino fue la primera detenida, el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.

En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, el juez Costa dictó la prisión preventiva de Del Rio como autor de un "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Para los fiscales, el móvil fue económico y está vinculado a la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar. (Télam)