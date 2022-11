La defensa de Nicolás Pachelo aseguró hoy en su alegato que “cuando se produjo la muerte de María Marta García Belsunce, la prueba ya la tenían lista” contra el principal imputado del crimen, señalaron que la fiscalía y la acusación “construyeron un personaje”, y pidieron su absolución.

La exposición, que continuaba esta noche, estuvo a cargo de los abogados Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán.

Para la letrada, “la prueba contra Nicolás la tenían ya lista antes que sucediera el fallecimiento de María Marta en un ejercicio del derecho penal de autor”.

Pérez Iglesias argumentó dicha afirmación con las declaraciones de Jacqueline Barbará, Francisco Pachelo y Hernán Coudeau -la esposa de su padre, su hermano y medio hermano-, quienes crearon “relatos míticos” durante el debate como cuando indicaron que “prendieron fuego la cuna del hermanito, que supuestamente Nicolás mató a su papá y que prendió fuego la casa de la tosquera”, propiedad de la familia.

“Estuvimos tres meses escuchando cosas atroces. La fiscalía no ha ahorrado esfuerzos en todos los días llamar mentiroso a nuestro asistido y en agraviarlo permanentemente con calificativos, como si se tratara de un monstruo. Tres meses y medio de calar en un derecho penal de autor haciendo afirmaciones muy injuriantes”, indicó Pérez Iglesias.

La letrada también hizo referencia a que María Marta “no denunció el robo del perro Tom”, al que vincularon a Pachelo con su desaparición, a mediados de 2001.

Previamente, el defensor Rodríguez Jordán señaló que Pachelo “tiene el principio de inocencia” por lo que “no debe probar la culpabilidad” en el homicidio de María Marta García Belsunce mientras que enumeró una serie de situaciones en las cuales no está vinculada la acción del principal acusado.

“Consideramos al doctor (Diego) Molina Pico una persona honesta. Si estamos acá es porque no archivó la causa en un primer momento”, dijo el defensor.

Esta afirmación del letrado causó la risa de Horacio García Belsunce y varios allegados a la familia de María Marta, que estuvieron entre el público.

Rodríguez Jordán aseguró que el homicidio “solo es agravado por el uso de arma de fuego”, pero que “no hay criminis cause ni alevosía”, tal como solicitó en sus alegatos el fiscal Patricio Ferrari.

“El sustrato de robo no está probado. La sustracción de la bicicleta no puede ser atribuida a Pachelo. Tampoco hubo alevosía. María Marta pudo defenderse, hay lesiones de lucha, si hay lesiones pudo defenderse y no fue sorprendida”, afirmó Rodríguez Jordán.

Luego, el letrado afirmó que a Pachelo “nadie lo vio portando armas, barretas o cajas fuertes”, y que cuando se allanó su vivienda “no se encontraron objetos algunos que pertenezcan a Carrascosa o a María Marta”.

“La acusación tuvo quince años para construir la imagen del señor Pachelo. Nosotros no tenemos que probar nada, tenemos el principio de inocencia. La fiscalía tiene que probar la culpabilidad”, concluyó. (Télam)