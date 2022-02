La defensa de Fructuoso Álvarez González, autor del incendio en 1994 que se conoció como "La Masacre de Flores", y que por el hecho lleva cumplidos más de 20 años en la cárcel, presentó la semana pasada un pedido a la Justicia para que se fije la duración exacta de su condena, al argumentar que “las penas sin un final son inconstitucionales”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido fallos en los que refiere que las penas perpetuas son inconstitucionales, por lo tanto, lo que hay que hacer es fijarlas. Hay muchísima jurisprudencia sobre la fijación de pena. Ahora el juez debería determinar cuál es la pena exacta de años de prisión” explicó la abogada de Álvarez González, Patricia Croitoru en diálogo con Télam.

A su vez, la letrada aclaró: “La discusión que debemos tener es estipular cuál es la cantidad de años. Puede ocurrir que la fiscalía y el juez no quieran fijar la pena. En ese caso, se recurrirá en Casación”.

Asimismo, quien encabeza la defensa de Álvarez González, que fue condenado en 1995 y actualmente permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1 en la localidad bonaerense de Ezeiza, anticipó que pedirá que “se fije la pena de Fructuoso en 30 años”.

MIRÁ TAMBIÉN Una adolescente de 14 años fue asesinada al ser apuñalada en un bar de Bariloche

“Cuando tenga cumplida la pena no tiene que conseguir ningún tipo de pericia para salir. Él se iría con la pena agotada”, remarcó Croitoru, quien se hizo cargo de la defensa de Álvarez González en noviembre del año pasado.

“Llegué a defender a Fructuoso luego de que él me llame. Él había escuchado mi nombre dentro del penal. Me contó quién era y por qué estaba detenido. Fue una de las pocas veces que me llamó una persona sin que antes me avisara que me iban a llamar por recomendación”, contó la abogada.

Click to enlarge A fallback.

Por otro lado, Croitoru detalló el estado de Fructuoso en la cárcel.

“Es una persona que lleva muchos años detenido. Tiene 61 años. Hace actividades y ahora realicé un planteo para que mejore su situación. Él está con ganas de hacer la universidad”, cerró. (Télam)