Una joven de 27 años fue asesinada de un disparo en la nuca en su domicilio de la localidad bonaerense de González Catán, partido bonaerense de La Matanza, en un femicidio que tuvo como testigo al hijo de 8 años de la víctima y por el que está prófugo la pareja de la mujer asesinada, un hombre de 30 años y con antecedentes penales, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió pasado el mediodía de ayer en una casa situada en la calle Coronel Eugenio Garzón al 6.800 de la mencionada localidad del oeste del conurbano, donde personal policial de la comisaría sur 4ta. de La Matanza, con asiento en Villa Dorrego, arribó ante un llamado al 911 y se encontró con el cadáver de Verónica Analía González (27).

La víctima presentaba a simple vista un disparo de arma de fuego en la zona posterior de la cabeza, en la nuca, detallaron las fuentes.

El principal sospechoso del femicidio fue identificado por voceros policiales, judiciales y por familiares de la víctima como Brian Alexis Baigorria (30), quien, según fuentes judiciales, convivía con la víctima y hasta esta tarde aún se encontraba prófugo.

MIRÁ TAMBIÉN Secuestran en Misiones casi 130 kilos de marihuana valuada en $ 25 millones

La propia familia de la víctima confirmó hoy que el hijo de 8 años de Verónica fue testigo del crimen mientras él "miraba dibujitos".

Alejandra, tía de la joven asesinada, contó al canal C5N el niño le dijo: "Tía, yo miraba los dibujitos, ellos discutían, forcejearon, ella se dio vuelta, él sacó el revólver y la lastimó a mi mamá en la nuca. Le disparó el tiro y mi mamá cayó".

La mujer relató que el nene le dijo que en ese momento él saltó, empezó a gritar y que, después del disparo, Baigorria "quiso apuñalar" a su mamá, por lo que él se tiró "encima de ella".

"Él agarró la mochila y me dijo 'yo no fui, yo no estuve acá', y se fue corriendo", le dijo el niño a Alejandra.

MIRÁ TAMBIÉN Asesinan de un tiro en la nuca a una mujer en González Catán y buscan a su pareja por el femicidio

La tía también señaló que el niño le dijo que "quería agarrar un cinto" y le "quería pegar" a Baigorria porque "lastimó" a su mamá.

Y contó el intento desesperado que tuvo su sobrino nieto cuando buscó "papel higiénico" porque vio "en una película cómo le ponían papel higiénico y la persona después estaba bien".

Alejandra también afirmó que el niño le dijo: "Yo le voy a decir a la Policía que él la mató a mi mamá, le disparó y se fue".

La Policía también en obtuvo el testimonio de una kiosquera de la cuadra, quien afirmó que el sospechoso Baigorria fue a comprarle una gaseosa y volvió a ingresar a la casa.

El caso es investigado por la fiscal Karina Licalzi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, quien se presentó en la escena del crimen para dirigir las tareas investigativas y tomar contacto con la familia de la víctima.

La fiscal presenció el trabajo de los peritos de Policía Científica y ordenó la autopsia que, según contaron a Télam fuentes judiciales, ya confirmó que González fue asesinada de un único disparo que ingresó a la altura del hueso occipital del cráneo.

La fiscalía ordenó la captura del sospechoso Baigorria, quien de acuerdo a voceros policiales, como antecedentes tiene una causa por "robo agravado por el uso de arma de fuego y resistencia a la autoridad" de 2011, tramitada por la UFI 8 de La Matanza.

El padre de la víctima, Guillermo González, aseguró hoy que espera que el asesino de su hija sea detenido o se entregue y pidió que le den "cinco minutos en el calabozo con él".

"Se sabe que fue un disparo del asesino este. Fue un tiro en la cabeza, mortal. Dejó sin mamá a dos hijos, de 8 y 9 años", dijo Guillermo al canal C5N.

"Quiero justicia. Esto pensé que no lo iba a vivir otra vez, porque es mi segundo hijo que fallece. No sé qué debo hacer. Quisiera que se entregue, que no pueda dormir ese tipo. Lacra", comentó.

"No lo voy a matar, no soy un cobarde como él para sacarle la vida de atrás como a mi hija, pero quiero tenerlo cinco minutos, cara a cara. Yo después pago lo que tenga que pagar", afirmó, mientras exhibía la foto del prófugo.

"La policía se está moviendo, hizo varios allanamientos, sigue prófugo. Sé que se va a entregar porque lo tienen cercado", señaló el papá de Verónica.

Por último, consultado sobre si su hija era víctima de violencia de género, Guillermo contestó: "Las veces que me lo pregunté, me lo negó. Ella siempre me lo negó, pero uno como padre lo intuye".

Fuentes judiciales indicaron a Télam que por el momento no hay registros de que González hubiera denunciado por violencia de género al prófugo Baigorria.

La familia anunció que esta tarde, a las 19, harán junto a vecinos un corte en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 30, para pedir Justicia por Verónica.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

(Télam)