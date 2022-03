La joven de 21 años que aseguró haber sido acosada por un oficial de la policía bonaerense en una subcomisaría del partido de Tigre a la que concurrió para denunciar por violencia de género a su pareja, aseguró hoy que el policía que la atendió le anotó su teléfono en un papel, le dijo que le mandara un mensaje y hasta le pidió que le diera un beso.

"Él me dio su teléfono en un papel y me dijo 'después mándame un mensaje'. Cuando le dije que no le quería dar un beso, él me dijo ‘dale, que no hay nadie’. Me dijo que él tenía 24 años y que no nos llevábamos mucha diferencia de edad", expresó la víctima, en una conferencia de prensa.

Además, la denunciante agregó: "Me costó irme de la situación. Cuando le dije que me iba a ir, él me ofreció un té. Le dije que no, me paré y me fui caminando sola. Durante todo ese rato, nunca apareció otro policía".

Sin embargo, la joven dijo que se sintió "contenida por la Comisaría de la Mujer", pero que los "policías varones se atajaban mucho",

"Muchos de los policías decían que que no eran todos iguales. Tenían miedo que los metamos a todos en la misma bolsa", relató.

Sobre la causa por violencia de género a su pareja, la denunciante dijo que "ahora debe seguir con el trámite".

"Yo en realidad no quería contar que iba a hacer esa denuncia porque tenía mucha vergüenza, y ahora más ahora con todo lo que pasó", aclaró.

Luego de acudir a la comisaría, la joven de 21 años fue a su casa, le contó a su familia lo que había pasado con el policía, y varios de sus familiares fueron a increpar al oficial a la sede policial, donde además hubo disturbios y algunos daños, algo que quedó grabado incluso en un video que se difundió por redes sociales.

Sobre ese hecho, la madre de la víctima dijo que "no dudó en irle a pegar al policía en la comisaría" luego de haberse enterado lo que había pasado con su hija.

"Llegamos y nos atendió el mismo policía, pero él decía que no era el que había acosado a mi hija. Ahí le rompimos los vidrios, la puerta y lo agarramos para pegarle. Después que pasó esto, aparecieron 50 patrulleros. Nunca hay policía acá y aparecieron ahora", expresó la mujer, quien se hallaba junto a su hija.

Luego, agregó que "dentro de la comisaría, los policías se querían tapar entre ellos. Como es la justicia, para mí el policía va a estar un par de días preso y después va a quedar libre", concluyó la madre de la joven. (Télam)