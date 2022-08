John Hurtig volvió a reconocer hoy el mismo famoso “pituto” que hace casi 20 años arrojó por el inodoro del baño de la casa de su hermana María Marta García Belsunce, luego de hallarlo tirado al quedar junto al cuerpo de la socióloga.

En medio de su declaración como testigo, Hurtig recordó cómo encontró dicho “pituto”, que finalmente se supo que era un proyectil que se deformó tras rebotar en el cráneo de la víctima.

Con una exposición visual, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, le exhibió al testigo y a los jueces del tribunal cuatro elementos y le preguntó a Hurtig cuál de ellos correspondían a balas y cuáles no.

Los primeros elementos que presentó fueron un proyectil calibre 7.65 milímetros y uno 9 milímetros, a lo que Hurtig reconoció como tales.

MIRÁ TAMBIÉN Un perro encontró un cráneo en El Maitén e intentan determinar si pertenece a un hombre desaparecido

Luego, Ferrari le mostró un "pituto" correspondiente a una estantería, a lo que el testigo afirmó que no se trataba de una bala.

Por último, el fiscal exhibió ante la sala el “pituto” original que Hurtig tiró en un primer momento por el inodoro y que semanas después buscó en el fondo de un pozo ciego.

"Estuve nueve horas poniendo la mano en la mierda y ni él (Molina Pico) sabía lo que era un pituto, no me dijo que era una bala, tuvo que poner un perito balístico. ¿Y yo me tengo que dar cuenta qué es una bala, la puta madre? Fueron 20 años, flaco...", dijo antes de largarse a llorar, en referencia a las imputaciones y condenas a él y parte de su familia.

(Télam)