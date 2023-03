El ladrón que mató de un balazo en la cabeza al ingeniero en sistemas de nacionalidad venezolana ayer en el barrio de Palermo, le advirtió a la víctima que lo iba a matar si no le entregaba su teléfono celular, con una pregunta amenazante: "¿Te querés morir?".

El detalle de los hechos fue relatado a Télam por el único testigo presencial del hecho, Thomas Vázquez, amigo de Juan Francisco Fernández Acosta (27), quien se encontraba tomando una cerveza junto a él durante la madrugada del domingo en la puerta de una bicicletería ubicada en Aráoz al 1454.

"Estábamos conversando a eso de las 2 de la mañana. Fran recién había llegado de trabajar. Nos sentamos a tomar una cerveza y llego un sujeto que se nos acercó por detrás. Me dice que le entregue el teléfono. Me preguntó si me quería morir y me ordenó que me eche para atrás. Después se olvidó de mí y lo encaró a Fran", relató Thomas en diálogo con esta agencia.

Luego el joven, que también es de nacionalidad venezolana, continuó: "En el momento que le aborda a Fran, el delincuente le vuelve a repetir lo mismo. Fran quería calmarlo, pero se notaba que estaba drogado. Nunca se resistió, quería darle el teléfono. Pero el tipo entendió otra cosa, le jaló el teléfono y ahí se escucha el disparo del arma de fuego".

MIRÁ TAMBIÉN Apresan a un hombre y a sus dos hijos en la causa por el crimen del niño de 11 años en Rosario

Como consecuencia, Fernández Acosta recibió el balazo "a la altura de la sien", por lo que Thomas Vázquez llamó al 911 pidiendo una ambulancia.

"Tardaron más de veinte minutos. Les dejé en claro que había un herido de bala. Creo que fue demasiada negligencia del sistema médico", opinó Vázquez.

Por otro lado, el amigo del joven fallecido lo describió como "una persona ultra tranquila que no se metía en problemas" y que "siempre estaba trabajando".

"Él era ingeniero informático y estaba trabajando con una empresa freelance. Hacia cursos de programación. Lamentablemente, terminaba tarde de trabajar", contó con angustia Thomas.

MIRÁ TAMBIÉN Entre 2015 y 2021, 14 mujeres en situación de calle fueron asesinadas en la ciudad de Buenos Aires

Por último, el joven catalogó el hecho como "una tragedia" y pidió que el cuerpo de su amigo sea repatriado a Venezuela.

"Los padres no tienen los medios económicos para que eso suceda. Por favor, necesitamos que se haga algo para que nos ayuden y que toda su familia pueda despedirlo", concluyó. (Télam)