La fiscal que interviene en la causa por amenazas y privación ilegal de la libertad de dos personas por la que fue detenido el cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, investiga si hubo más implicados en ese mismo hecho ocurrido en mayo pasado tras una pelea a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de General Rodríguez, informaron hoy fuentes judiciales.

Además, la titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, analizaba las pruebas secuestradas durante los allanamientos realizados al momento del arresto de L-Gante, entre ellos su auto BMW y tres réplicas de armas de fuego, antes de indagarlo mañana

Los voceros precisaron que durante los allanamientos realizados en cuatro propiedades del cantante de cumbia 420 se hallaron tres réplicas de pistolas calibre 9 milímetros, un teléfono celular y el automóvil en el que se presume que mantuvo cautiva a las dos víctimas.

L-Gante en uno de sus autos de lujo

"Las réplicas, al no tener carácter de arma de fuego per sé, no le a generan ningún agravante de su situación", aclaró a Télam una fuentes ligada a la pesquisa.

Sobre el BMW de L-Gante, las fuentes judiciales confirmaron que todo indica que es el mismo en el que, según el denunciante, él y otra persona estuvieron privados de la libertad cerca de 20 minutos.

Lo que la fiscal busca ahora establecer es si, como sospecha, hubo más personas implicadas en el hecho.

La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

Según Torres, la mañana de ese día, que a la salida de un local bailable ubicado en esa localidad hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada cumbia 420 "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Tras ello, siempre según el denunciante, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.

A raíz de ello, miembros de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio de General Rodríguez llegaron al lugar para separar e identificar a los agresores.

De acuerdo con la acusación, cuando los guardias municipales ya se habían retirado, L-Gante, que esa noche realizó un show en el barrio porteño de Palermo, fue hasta la casa de Torres, lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a subir a su auto BMW.

L-Gante

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado una joven, vecina del músico, que había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, añadió el denunciante.

Según los investigadores, el cantante, de 23 años, lo privó ilegítimamente de la libertad con el fin de que intercediera para que no detengan a su "gente", refiriéndose a los integrantes de "La Mafilia".

"Primero priva de su libertad al denunciante y luego a la segunda víctima. Los mantuvo alrededor de 20 minutos dentro del automóvil, según registros de la geolocalización de los teléfonos celulares de las víctimas, para luego liberarlas en una estación de servicio de la zona, donde fueron captados por una cámara de seguridad del lugar", indicó un pesquisa.

Tras la denuncia, la fiscal Rodríguez tomó declaraciones a las víctimas y a los testigos de los hechos, tras lo cual solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro Operativo de Monitoreo (COM) de General Rodríguez, de locaciones privadas y de las cabinas de peajes de la zona y entrecruzó y analizó los equipos de telefonía celular, sus titularidades y la geolocalización de antenas.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez Gabriel Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente fue detenido ayer.

L-Gante había quedado involucrado en otra causa judicial en febrero de 2022, cuando fue detenido junto a su entonces pareja y madre de su hija, acusado de amenazas de muerte y lesiones contra un joven con el que mantenía una disputa en el barrio en el que viven sus familiares, en General Rodríguez.

L-Gante

"Me negué a declarar. No sé de qué arma están hablando, a mi mamá le encontraron un arma de juguete", aseguró en su momento a la prensa el propio músico al cabo de aquella indagatoria, y sostuvo que todo era "una payasada" y que quienes declararon en su contra, "mienten".

El joven dijo entonces que nunca tuvo problemas con sus vecinos del barrio Bicentenario, no obstante, la fiscal Rodríguez imputó a él y a su pareja luego de los dichos de al menos cinco testigos y del análisis de filmaciones en la que se los ve junto a un grupo de personas yendo a increpar a un joven de 21 años.

Ese muchacho denunció que el sábado 5 de febrero L-Gante lo amenazó de muerte y, luego, efectuó un disparo de arma de fuego al suelo.

Nacido en General Rodríguez, el cantante saltó a la fama en 2020 con "L-Gante Rkt" en colaboración con Papu DJ y un año después tomó más relevancia tras su colaboración con Bizarrap ("L-Gante: Bzrp Music Sessions Vol 38).

Figura del género de la música urbana nacional, en febrero del año pasado convocó a más de 45.000 personas durante un show gratuito que ofreció en Tecnópolis y, meses después, en noviembre, se presentó en el Primavera Sound realizado en Costanera Sur junto a la mítica banda de cumbia Damas Gratis.

