Un adolescente de 14 años murió al chocar con un patrullero que aparentemente lo perseguía porque iba junto con un amigo en una moto robada, en el partido bonaerense de General Rodríguez, y los investigadores aguardaban el resultado de las pericias para determinar la responsabilidad del policía que manejaba, informaron hoy fuentes judiciales y de la fuerza.

El episodio ocurrió el jueves a la noche, alrededor de las 22, en la intersección de la ruta 28 y calle Marabo, cuando un patrullero recibió el alerta radial del 911 sobre una moto que circulaba de manera sospechosa, por lo que se dispuso un operativo cerrojo.

Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que en ese lugar el conductor de la moto chocó contra un patrullero, tras lo cual los dos ocupantes a bordo cayeron sobre el asfalto.

A raíz del impacto, Fabian Agustín Méndez (14) falleció casi en el acto, mientras que el amigo, llamado Josué Di Stefano (19), resultó con heridas en varias parte del cuerpo y fue trasladado al hospital de General Rodríguez en calidad de aprehendido.

Nora, madre del adolescente, dijo al canal Crónica Televisión que su hijo le había dicho que iba a salir a "tomar una Coca" y que luego sus amigos le avisaron que llevaron a Di Stefano al hospital pero que a su hijo no lo vieron.

"En el hospital me dijeron que estaba solo el amigo y me fui a la comisaría de Rodríguez, le dije a un oficial que no encontraba a mi hijo. Ellos no me llevaron al lugar ni me ofrecieron a llevarme", afirmó la mujer y añadió: "Fui con mi hermano al lugar a la 1 de la madrugada y lo vi tirado en la ruta. El casco lo tenía puesto, lo reconocí por el short".

La madre señaló que por lo que vio ella como había quedado el patrullero el conductor se lo tiró "encima para chocarlo y atropellarlo".

Según las fuentes, la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez, dispuso que las pericias sean realizadas por personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los investigadores determinaron que el adolescente y su acompañante al momento del impacto iban en una moto con un pedido de secuestro activo por robo en la zona de Moreno del 5 de diciembre último, añadieron los voceros.

El efectivo que manejaba la camioneta fue demorado y luego liberado hasta tanto se tengan las pericias y el resultado de autopsia que se hará en los próximos días en la morgue judicial de Lomas de Zamora en una causa caratulada, en principio, como "homicidio culposo".

El policía involucrado fue separado preventivamente del cargo por la Auditoria de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. (Télam)