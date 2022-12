Los investigadores de la muerte de un excombatiente de la guerra de Malvinas, cuyo cuerpo maniatado fue hallado el domingo pasado en su domicilio de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, buscan determinar la identidad de una mujer a la que la víctima conoció en una aplicación de citas y establecer si tuvo relación con lo ocurrido.

Mientras tanto, los pesquisas, aguardan el resultado de las pericias toxicológicas para determinar si al hombre le fue suministrada alguna sustancia, informaron hoy fuentes judiciales.

Estas diligencias fueron dispuestas por la fiscal Karina Licalzi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza, quien investiga la muerte del excombatiente Daniel Alfredo Rusticane (60).

Rusticane fue hallado muerto el domingo pasado, maniatado sobre su cama, en su domicilio de la calle Coronel Montt al 4200 en la mencionada localidad del partido de La Matanza, al oeste del conurbano bonaerense.

Un amigo de Rusticane declaró ante la fiscal que el hombre le había contado que en la noche del sábado se iba a encontrar con dos mujeres que había conocido a través de una red social.

Según expresaron las fuentes a Télam, la fiscal Licalzi investiga el accionar de una mujer que la víctima se contactó por intermedio de la red social Badoo y que, tras la muerte del hombre, su perfil fue eliminado.

"No podemos aseverar que dicho nombre (con el que se registró en la aplicación) sea el verdadero hasta el momento. Estamos investigando quién es esta mujer y su actuar", indicó a Télam una fuente con acceso a la pesquisa.

El excombatiente de la guerra de Malvinas fue hallado cerca de las 5.10 por su amigo y en un primer momento se pensó que había sido reducido para robarle, ya que su vivienda se encontraba desordenada.

"El amigo refirió que se iba a encontrar con dos mujeres, aunque no se descarta que haya participado un hombre en el hecho", añadieron la fuente consultada.

Con el avance de la investigación y el resultado de la autopsia se determinó que la víctima falleció de un ACV, es decir, de muerte natural.

"No fue provocada por un susto ya que esta patología no es inducida por elementos externos. Sus ataduras eran de índole sexual y no para privarle de su libertad", explicó el investigador.

Por este motivo, la fiscal Licalzi aguarda para esta semana los resultados de la pericia toxicológica complementaria para establecer si a la víctima le fue suministrado algún fármaco que haya alterado sus facultades.

"La toxicología es importante para saber si había intensión de estas personas de sedarlo o no. Los médicos indicaron que el accidente cardiovascular se iba a provocar de igual manera si le hubieran suministrado alguna sustancia o no. Lo importante de la pericia toxicológica es la intensión", aseguró el pesquisa y aclaró que que este resultado cambiaría la calificación del hecho.

Hasta el momento el expediente quedó caratulado como "homicidio y hurto calamitoso", ya que a la víctima le robaron su teléfono celular y su camioneta, la cual apareció abandonada a las pocas cuadras de su domicilio.

Los pesquisas indicaron que en el interior de la vivienda hallaron dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Si la pericia resultase negativa, es decir, que no se hallara sustancia alguna en el cuerpo de Rusticane, el hecho continuará investigándose como un hurto calamitoso.

En cambio, si se encuentran algún indicio de que el hombre ingirió algún fármaco que alterara sus capacidades, el expediente pasará a estar caratulado como "homicidio en ocasión de robo". (Télam)