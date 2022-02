Una oficial de la policía bonaerense fue indagada hoy como imputada de haber asesinado de un balazo por la espalda a un joven de 24 años en 2019, al que había acusado de cometer un robo en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Jacqueline Italo, quien continuará en libertad tras negarse a declarar ante el fiscal Federico Medone, en el marco de la causa caratulada como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y abusando de su función o cargo cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad", en perjuicio de Federico "Pochi" Barrios.

"Fue un fusilamiento. No importa lo que había sucedido antes, no hay legítima defensa ni exceso, fue por la espalda y el pibe estaba desarmado, no hay discusión", dijo a Télam María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y representante de la familia de la víctima.

El hecho investigado ocurrió el 23 de marzo de 2019 en el cruce de Saujil y Chivilcoy, en Virrey del Pino, partido de La Matanza, en la zona sudoeste del conurbano.

MIRÁ TAMBIÉN Hieren gravemente de bala a una mujer en un asalto y detienen herido a un sospechoso tras un tiroteo

Según la versión policial, todo comenzó cuando tres mujeres de la fuerza patrullaban la zona hasta que en el kilómetro 33 de la ruta 3 observaron a un delincuente armado que intimidaba a un hombre con fines de robo.

En ese momento, una de las uniformadas descendió del móvil y le dio la voz de alto, tras lo cual el delincuente escapó con la mochila que le sustrajo a la víctima del asalto, a bordo de una bicicleta.

Click to enlarge A fallback.

Según las fuentes, la mujer policía lo persiguió a pie y sus compañeras fueron en el patrullero.

El delincuente continuó la huida hasta que en un momento la uniformada que iba corriendo fue llevada unas cuadras por un vecino que circulaba en una moto.

MIRÁ TAMBIÉN Delincuentes asaltan a una jubilada en su casa de Bahía Blanca y roban dólares y pesos

La policía descendió del rodado cuando observó que el asaltante estaba trepando a un alambrado y, según la versión que Italo dio en su momento como testigo y que no confirmó en la indagatoria, él le apuntó con un arma de fuego, la cual nunca fue encontrada.

Ante esa situación, la oficial efectuó tres disparos, uno de los cuales impactó en la espalda del joven, quien murió casi en el acto.

De acuerdo con la versión que dio la mujer policía, ella creyó que el delincuente había escapado pero cuando se acercó al otro lado del alambrado vio que estaba el cadáver boca abajo y a su lado la supuesta mochila robada.

"La fiscalía estuvo muchísimo tiempo investigando un robo en lugar de investigar el crimen, como sucede siempre", aseguró Verdú.

Es que las pericias fueron realizadas en un principio por personal de la misma Policía bonaerense en la que cumplía funciones la acusada, en vez de haber convocado a otra fuerza como Gendarmería Nacional o Policía Federal, lo cual siempre fue criticado por la familia del joven.

Luego que asumió Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, la investigación de la causa, la pesquisa se orientó a determinar la mecánica de lo ocurrido.

De esta manera, el fiscal dispuso que hoy sea indagada como sospechosa de haber cometido un asesinato, dado que la supuesta arma de fuego que llevaba "Pochi" no apareció y la única que efectuó disparos fue la oficial.

Los investigadores aguardaban el resultado de los estudios de una planimetría forense para las próximas semanas.

Correpi pedirá que el expediente sea elevado a juicio oral por el delito que prevé la pena de prisión perpetua ya que consideró que el crimen sucedió por un abuso de su función como policía.

Durante la audiencia de hoy en los Tribunales de San Justo, integrantes del organismo se movilizaron con banderas que decían "Justicia por Pochi Barrios, Jacqueline Italo asesina". (Télam)