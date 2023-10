Un incendio fue iniciado en forma intencional esta madrugada por un desconocido en un local de Juntos por el Cambio situado en la localidad bonaerense de Morón. El incidente, cuyas motivaciones se investigan, se produjo alrededor de las 2:40 en el local situado en Monte y Agüero, al sur de esa localidad situada al oeste del conurbano. En imágenes de cámaras de seguridad, puede apreciarse como un hombre llega al local, rocía el frente con combustible y provoca un fuego casi explosivo, por lo que no pudo evitar que su ropa sea alcanzada por las llamas, por lo que podría haber recibido quemadura

El hecho fue repudiado por el candidato a intendente de Morón de JxC, Leandro Ugartemendía, quien lo vinculó con el kirchnerismo, fuerza a la que pertenence el actual jefe comunal, Lucas Ghi

"Hace poco me comprometí a cerrar la Oficina de Asistencia a Delincuentes si me eligen Intendente de Morón, y hoy prendieron fuego nuestro local en Aguero. Sé que este es el precio de enfrentar a los chorros y al kirchnerismo. No nos van a parar", expresó Ugartemendía en su cuenta de la red social X

En tanto, en la misma plataforma, el candidato a diputado provincial de JxC Martín Culatto, sostuvo: "Los intolerantes de siempre hoy atentaron a un local de JxC en Morón! El mismo día del debate!! Les duele la democracia, les duele que le digan las cosas en la cara!! Vamos a terminar con la inseguridad, los chorros y corruptos!!". Desde el oficialismo municipal se despegaron del hecho y se unieron al repudio

Voceros de Unión por la Patria pidieron que "se aceleren y profundicen las medidas para encontrar a los responsables del atentado que afecta directamente a esa fuerza política, al tiempo que degrada la convivencia democrática en el distrito". "Repudiamos cualquier hecho de violencia, la campaña en Morón se viene desarrollando en paz y así será hasta el día del comicio

Toda nuestra solidaridad y el compromiso de pedir que la justicia investigue y esclarezca el hecho", expresó en tanto, en declaraciones al sitio local No Ficción Web, el secretario de Obras Públicas de Morón, Diego Spina. La investigación del incidente quedó en manos de efectios de la comisaría primera de ese distrito. MC/AMR NA