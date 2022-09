Los fiscales del juicio de María Marta García Belsunce solicitaron hoy al tribunal que juzga a Nicolás Pachelo como principal acusado del asesinato de la socióloga y de ser el autor de 10 robos en distintos countries del Gran Buenos Aires, que se investigue a la actual pareja del imputado como presunta partícipe de los asaltos.

Los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González pidieron que se extraigan las declaraciones de los últimos testigos para que se investigue a Natalia Lottito, pareja de Pachelo, como presunta partícipe y encubridora de los robos cometidos por el imputado entre el 13 de abril de 2017 y el 29 de marzo de 2018.

El fiscal Quintana solicitó en la audiencia de hoy al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro el acceso a las actas de las ultimas audiencias en las cuales fueron tratados los robos a los countries de Tortugas, El Carmen, Abril y Nordelta.

“La prueba producida indicaría que actuó como nexo con algunas de las víctimas como otrora lo hacía Inés Dávalos Cornejo -expareja de Pachelo- y que quedó evidenciado en el juicio en hechos de 2003”, explicó a Télam una fuente judicial.

La semana pasada, Victoria Stupenengo, examiga de Dávalos Cornejo, vinculó a la mujer en el robo de una suma en dólares que sufrió en su departamento, y asoció el modus operandi por el cual otros conocidos en común habían sufrido el mismo delito en sus viviendas.

"Inés digitaba la parte de inteligencia, averiguaba todo. Me senté a hablar con ella y ni me lo negó ni me lo confirmó. Justificaba a Nicolás, que era un enfermo, un jugador (...) Desde ese día rompí la relación", aseveró la testigo, quien afirmó contundente: "Inés me robó, la saqué de mi vida, por suerte".

El pedido del Ministerio Público se realizó luego de la declaración del policía Diego González, quien estaba a cargo del destacamento de Villa La Ñata y que llevó adelante la investigación del robo que sufrió el 9 de enero del 2018 Eduardo Nacusse en su casa del Barrio Portezuelo de Nordelta.

En su declaración, el policía aseguró que Nacusse sufrió dos robos y que del segundo se desprendió de la investigación que el autor había sido Mauricio Marti, un empleado de la propia víctima que quedó expuesto en los videos de las cámaras de seguridad y que fue condenado en un juicio abreviado en el que confesó el hecho.

González aclaró que Marti había alquilado una casa en ese mismo barrio poco tiempo antes de los robos.

A raíz de la pesquisa, el policía indicó que el día del robo Marti fue visitado por Pachelo y Lottito en Nordelta. De esa manera, los investigadores comenzaron a cruzar información de redes sociales para establecer si había un vínculo entre las tres personas.

Por lo que declaró el testigo, Littito tenía fotos en su perfil de la red social Facebook con Marti, además de fotos con su pareja.

El policía aseguró que en la casa de Pachelo se encontraron las pertenencias de Nacusse que eran 20 relojes, diez camperas y zapatillas de marca, además de dinero en efectivo.

Las actuaciones serán derivadas a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Tigre el próximo lunes para que el fiscal a cargo de la investigación disponga las medidas correspondientes. (Télam)