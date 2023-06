El hijo de Juan Carlos Rojas, el ministro de Desarrollo Social de Catamarca asesinado el año pasado, declaró hoy en el jury por presunto mal desempeño al primer fiscal de la causa que él conoció a este funcionario judicial "por los medios" y que no sabe a qué hora este llegó a la escena del crimen.

Se trata de Fernando Rojas, quien prestó declaración en la tercera audiencia del Jurado de Enjuiciamiento al fiscal Laureano Palacios, quien está acusado de "mal desempeño en sus funciones".

"Yo al fiscal Palacios lo conozco después por los medios", aseguró el hijo de la víctima, que fue quien encontró el cuerpo de su padre, al tiempo que afirmó que no sabe a qué hora llego el fiscal a la escena del crimen.

"Ese día no recuerdo bien la hora que llegó, porque yo me sentía muy mal. Veía que había un montón de gente en el domicilio, pero no distinguía bien quienes son las caras", dijo Fernando.

A su vez, el hijo del ministro asesinado remarcó que lo investigadores que encontraban en lugar le dijeron que su padre había muerto por causas naturales.

"Desde que yo llegue hasta la casa de mi padre, hasta que mi padre es llevado a la morgue, según los comentarios de la gente que trabajo en el lugar, lo de mi padre era una muerte natural, una muerte por infarto", contó.

Por otro lado, el joven manifestó algunas irregularidades que notó en el procedimiento en la escena del crimen una vez retirado el cuerpo.

"Nos dijeron que no había nada raro, que podíamos limpiar la casa. Todas las determinaciones que tomamos en el domicilio fueron autorizadas y permitidas por la gente que trabajo en el lugar", aseguró.

Rojas hijo, también se refirió a una reunión que mantuvo en la sede de Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, donde eran velados los restos de su padre, en la participaron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; la ministra de Seguridad, Fabiola Segura; el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda; y el dirigente sindical Luis Barrionuevo.

"Fue el día domingo, en el velorio. En un momento se me acerca Luis Barrionuevo, yo estaba al lado del cajón y me dice tengo que hablar a solas con vos. Después yo salí a tomar aire afuera y me avisan que había una reunión en la sala de juntas, si podía subir. Subo y me encuentro con Luis Barrionuevo, Raúl Jalil, Fabiola Segura, el ministro de gobierno y mis hermanas Mónica y Natalia", relató el joven.

Consultado por el fiscal Miguel Mauvecín sobre esa reunión, Rojas hijo indicó que "querían tratar de ver que lo que había pasado".

"Luis Barrionuevo me pregunta en que circunstancia lo encuentro el cuerpo, después empieza sospechar como pudo haber pasado la muerte de mi papá", dijo.

"En un momento el señor Luis Barrionuevo se levanta, golpea la mesa y dice a Rojas lo mataron. Rojas cayo así porque tuvo un golpe de atrás. Él, en esos momentos, manejaba una información que creo que ni siquiera el gobernador la estaba manejando. El tenía un informante", aseveró el testigo.

Y agregó: "En esa reunión que hubo ahí se decidió esa noche, que el gobernador le dice a la ministra de seguridad que ponga una consigna las 24 horas en el domicilio y de ahí que se tomen las medidas pertinentes."

"El gobierno toma la decisión de la custodia de la casa de mi papa por los dichos de Luis Barrionuevo, no el fiscal Palacios", añadió.

Una vez finalizada la exposición de Fernando Rojas, la presidenta del Tribunal, Fernanda Rosales Andreotti, procedió a incorporar por lectura la prueba obrante en la causa y ante solicitud del fiscal Mauvecín y del defensor José Camps se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 cuando se desarrollarán los alegatos de las partes.

Palacios fue apartado de la investigación del crimen del exministro por el procurador de Catamarca Tristán Lobo, luego de detectares presuntas irregularidades en la instrucción de la causa, y fue reemplazado por su colega Hugo Costilla, quien ya estaba colaborando con el expediente.

Y tras la la separación de Palacios, el bloque de diputados provinciales de la oposición catamarqueña, integrados por la Unión Cívica Radical, el Pro y el Frente Amplio, solicitaron el jury a la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Rojas (73), quien además de ministro de Desarrollo Social de la provincia, se desempeñaba como secretario general de Uthgra delegación Catamarca y presidente del Partido Tercera Posición referenciado con Barrionuevo, fue encontrado muerto por su hijo el domingo 4 de diciembre de 2022 al mediodía, tirado en el patio de su casa.

La autopsia reveló que la data de muerte era del día anterior al hallazgo.

Si bien en un primer momento fuentes oficiales señalaron que Rojas había fallecido por causas naturales, la investigación dio un vuelco cuando se conoció el resultado la segunda autopsia, que determinó que el funcionario provincial había sido asesinado.

Por el hecho, una exempleada de la víctima fue imputada por "homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía" por el fiscal Palacios,

