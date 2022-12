Un hijo de Carlos Bustamante, el hombre asesinado a golpes en marzo de 2019 en su casa de la ciudad balnearia de Miramar, aseguró hoy en el inicio del juicio que se le sigue a su última esposa, imputada por el crimen, que meses antes del homicidio le había advertido a su padre que ella iba a matarlo.

Al declarar como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Mar del Plata en el juicio que se le sigue a Verónica Vilma González (54), el hijo de la víctima, Gonzalo Bustamante, sostuvo que su padre "estaba ido" y que solía presentar "golpes y moretones" que atribuía a accidentes domésticos en los meses previos al homicidio.

Bustamante (66) fue asesinado en la misma casa de la ciudad de Miramar en la que ocho años antes había sido estrangulado un hijo de 12 años del matrimonio, en circunstancias nunca esclarecidas e investigadas en el marco de otro expediente.

"Yo lo veía ido, como sedado. Y le dije 'a vos también te va a matar, igual que mató a Gastón'", aseguró el testigo ante los jueces Alfredo Deleonardis, Gustavo Fissore y Fabián Riquert, y relató además que solían tener discusiones con su padre, porque él nunca compartió las sospechas sobre la presunta responsabilidad de la mujer en el asesinato del niño.

MIRÁ TAMBIÉN Imputan a la empleada como autora del crimen del ministro Rojas en Catamarca

El juicio a González se inició pasadas las 9 en el quinto piso de los tribunales marplatenses, y en su primera jornada expusieron sus lineamientos las partes y declararon otros nueve testigos.

La fiscal Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar, aseguró al presentar los lineamientos de su acusación, que a lo largo de la instrucción del caso quedó acreditado que la mujer fue la autora del crimen de su pareja.

Caro sostuvo que González, imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por alevosía", por el que podría ser condenada a prisión perpetua, "sorprendió" a Bustamante entre la madrugada y el mediodía del 22 de marzo de 2019 "mientras descansaba en la cama matrimonial", le "propinó diversos golpes principalmente en la cabeza" y "siguió golpeándolo" en otros ambientes.

Según precisó, el hombre falleció al día siguiente a causa de las lesiones sufridas, tras haber sido hospitalizado de urgencia.

MIRÁ TAMBIÉN Condenan a perpetua a un hombre por asesinar a una docente frente a una escuela en Chubut

El abogado Alejandro Borawski, representante de familiares de la víctima, explicó por su parte que acompañará la acusación de la fiscalía y apuntará a acreditar la materialidad y la autoría del hecho.

El defensor oficial de la imputada, Ricardo Mendoza, adelantó en tanto que en el juicio discutirá la autoría del crimen y de manera subsidiaria la calificación legal.

González llegó a la instancia de juicio oral mientras cumple prisión preventiva en la Unidad Penal 50 de Batán y estuvo presente en la sala del tribunal, pero no prestó declaración.

Como testigos declararon, además de Gonzalo Bustamante, una hermana de la víctima, quien dijo que hacia tiempo lo veía "triste y desmejorado", y otros dos hijos, uno de los cuales señaló que lo encontraba "decaído" y que en los meses previos a ser asesinado "no era más la persona amigable que era antes".

En la jornada de apertura del debate oral prestaron testimonio también tres vecinos de la casa ubicada en la calle 27 entre 46 y 48, donde ocurrió el crimen, y una vecina, que fue testigo ocular en los procedimientos policiales del día del homicidio, relató que en la vivienda encontró "una escena de terror".

La mujer explicó que había intervenido como testigo también en noviembre de 2011, tras el asesinato de Gastón Bustamante en la misma vivienda, y aseguró: "Lo que vi era lo mismo que había visto ocho años antes. Había sangre por todos lados".

Precisó a su vez que "no había puertas ni vidrios rotos", que "no se escucharon tiros" y que la víctima y la imputada tenían dos perros "que no ladraron" en el momento en el que presuntamente ocurrió el homicidio del hombre.

El juicio se extenderá a lo largo de otras tres audiencias con la declaración de cerca de 30 testigos más, y se prevé que tras la presentación de la prueba las partes puedan exponer sus alegatos de cierre el jueves próximo, luego de lo cual el tribunal anunciará la fecha de su veredicto.

Bustamante murió el 23 de marzo de 2019 en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, luego de haber sido trasladado desde el Hospital Municipal de Miramar a causa de las heridas sufridas al ser atacado en su cama.

De acuerdo al pedido de elevación a juicio de la causa, la fiscalía considera que a lo largo de la instrucción, a cargo inicialmente de Florencia Salas, quedó acreditado que la mujer es la autora de este crimen, que conmocionó a la comunidad miramarense, ya que fue cometido en la misma casa donde el hijo de 12 años del matrimonio había sido estrangulado en 2011.

González fue detenida el día del fallecimiento de Bustamante, y cumple prisión preventiva desde el 26 de abril de 2019. (Télam)