John Hurtig, hermano de María Marta García Belsunce, la socióloga asesinada hace 20 años y cuyo crimen está en la etapa final del juicio oral, dijo hoy que espera que su cuñado Carlos Carrascosa "llegue a ver al asesino de su mujer" preso, al referirse al exvecino del Carmel Nicolás Pachelo, y aseguró que tras el debate pedirá un jury para el primer fiscal que instruyó la causa, Diego Molina Pico, para que "se acaben los monstruos de la maldita justicia".

A poco menos de un mes de conocer el veredicto del juicio que tiene a Pachelo como principal acusado del homicidio, Hurtig dijo sentir "alivio" por desarrollo del debate oral, en el que valoró el trabajo realizado por el equipo de fiscales integrado por Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, y afirmó que "todas las noches, en vez de hablar con Dios", habla con María Marta.

"Es contradictorio lo que siento. Yo no soy estoy feliz ni siento alegría por el juicio que se está desarrollando. Espero que mi hermana María Marta pueda descansar en paz después de tantos años y que mi cuñado Carlos Carrascosa, que estuvo casi ocho años preso, llegue a ver al homicida de su mujer preso", sostuvo en referencia a Pachelo, quien está sentado en el banquillo de los acusados al igual que los entonces vigiladores del Carmel, José Ortiz y Norberto Glennon.

Las declaraciones de Hurtig fueron realizadas esta mañana a Radio Mitre, cuatro días después de la finalización de los alegatos, en los que la fiscalía pidió que se condene a Pachelo a la pena de prisión perpetua al considerarlo culpable del delito de "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, por su comisión criminis causa y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas", en perjuicio de María Marta.

MIRÁ TAMBIÉN Aguardan los resultados de la autopsia del asaltante que murió baleado por un ingeniero

En ese mismo alegato, los fiscales no pidieron pena para los exvigiladores, pero el abogado que representa a la familia sí lo hizo, y solicitó perpetua para ellos como partícipes necesarios del crimen.

El hermano de la víctima cuestionó al primer fiscal que tuvo a su cargo la investigación, Molina Pico, de quien dijo que "mucho tuvo que ver" con no llegar a la verdad en aquel momento.

"Nosotros tuvimos que investigar quién mato a María Marta, lo que tenía que hacer la justicia. Fue bastante duro. Espero que el 2 de diciembre quede plasmado en la sentencia, yo confío en estos jueces", dijo el hombre, quien afirmó: "No sé si hice el duelo por la muerte de mi hermana. Todas las noches en vez de hablar con Dios hablo con María Marta. Creo que el duelo lo habré hecho durante estos 20 años".

Luego, insistió con el cuestionamiento en el inicio de la investigación. "Hay escuchas que los jueces escucharon en este juicio que están desde el 2002, que dicen que Pachelo mató a María Marta. Una es del abogado de Pachelo, Roberto ribas, que dice que va a pedir ADN y le pregunta si está seguro que no sangró. Se escuchó en el juicio pero no le permitieron a los fiscales mencionarlo como parte del alegato por ser una llamada entre un abogado y un cliente".

MIRÁ TAMBIÉN Indagan al taxista acusado de golpear a un hombre a la salida del recital de Coldplay

"A Molina Pico se le va a iniciar un jury para que lo destituyan de una vez por todo. No podemos pagarle la jubilación a este crápula. Que se acaben estos monstruos de la maldita justicia", expresó el hermano de María Marta, en referencia a lo que planea hacer la familia cuando finalice el juicio.

Y calificó que Molina Pico "hizo una operación de prensa macabra, junto a la Procuración".

Respecto al juicio que finalizará el 2 de diciembre próximo cuando el Tribunal Oral Criminal 4 de San Isidro, integrado por los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín, de a conocer el veredicto, Hurtig dijo que "tienen pruebas muy importantes" con las cuales, confía, "son para condenar" a Pachelo.

"Tienen llamadas, el comentario a (Jorge) Lanata que había lavado la ropa el domingo a la noche; los mozos de la Esso a quienes les pregunta qué sabían de la mujer que mataron en Carmel cuando aún no se sabía nada", enumeró y valoró al tribunal: "Los jueces son honorables, creo en ellos y espero que hagan justicia de una vez por todas".

En la entrevista, el hermano de la socióloga recordó lo ocurrido el 27 de octubre de 2002. "María Marta ese día tuvo mala suerte. Ese día salió de la casa en camioneta con Carlos y las canchas de tenis quedaban enfrente de la casa de Irene (Hurtig) y Guillermo (Bártoli). Cuando empezó a lloviznar cortó el tenis antes y se metió en la casa. Los guardias vigilaron la camioneta, pero no sabían que habían dejado la camioneta el día anterior en la casa de Bártoli. Para que Carlos no deje de ver el partido, María Marta dijo que volvía en bicicleta. (Los vigiladores) No la vieron salir. Por eso se los encontró adentro. Ahí la mataron porque era ella o ellos".

Luego admitió el error que cometió con la bala deformada que él mismo halló junto al cuerpo de su hermana y que arrojó por el inodoro, que fue llamado "el pituto", aunque dijo que siempre le contó a los investigadores sobre la existencia de ese elemento.

"La única torpeza que cometimos fue la del pituto y la cometí yo. Yo lo encontré y lo tiré, yo se lo puse en la mano al fiscal y en el velorio mismo dije que lo tiré. Había una fiscal de Casación penal (Romero Victorica) que sabía que lo había tirado. Le dije que cuando quiera lo buscamos, y así fue. Sacamos toda la mierda y lo logramos encontrar después de nueve horas y pico", relató. (Télam)